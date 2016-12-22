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Новая пенсионная реформа. Главное
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Новая пенсионная реформа. Главное
Пенсионная реформа, 19:04
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Новая пенсионная реформа. Главное
Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. До этого Госдума и Совет Федерации приняли документ с учетом президентских поправок. Новые пенсионные правила — в обзоре РБК
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

В каком виде подписан закон о пенсионной реформе

  • Мужчины будут выходить на пенсию в 65, женщины — в 60 лет.
  • Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно с 1 января 2019 года. Окончательное повышение коснется мужчин, родившихся в 1963 году (сейчас им 54 или 55 лет) и позже, и женщин, родившихся в 1968 году (сейчас им 49 или 50 лет) и позднее. На время переходного периода социальные льготы оставят в прежних границах (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

  • Изменения не коснутся коренных малочисленных народов Севера, а также тех, кто получает страховые пенсии по социальным причинам.
  • Многодетные матери смогут досрочно выйти на пенсию в зависимости от числа детей. Женщины с тремя детьми — на три года раньше, с четырьмя — на четыре. Матери, у которых пять и более детей, будут выходить на пенсию в 50 лет, как и сейчас.
  • Те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, смогут сделать это на полгода раньше новых сроков.
  • Будут разработаны программы поддержки занятости, в том числе переквалификации граждан старшего возраста. За увольнение сотрудников предпенсионного возраста работодателям будет грозить уголовная ответственность.
  • Период предпенсионного возраста увеличится с двух до пяти лет.
  • Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста вырастет с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб. с 2019 года.
  • Стаж для досрочного выхода на пенсию для женщин снизится до 37 лет, а для мужчин — до 42 лет (сейчас это 40 и 45 лет соответственно).

Эффект для экономики

  • Правительство, предлагая проект пенсионной реформы, указывало, что изменения позволят увеличить выплаты нынешним пенсионерам на 1 тыс. руб. в год каждому.
  • Планировалось, что до 2024 года изменения будут нейтральными для бюджетной системы. Экономия должна была превысить 3 трлн руб.
  • Президентские поправки сократили размер возможной экономии на 0,5 трлн руб. до 2024 года. Об этом 2 октября заявил Владимир Путин на совещании с правительством. На повышение текущих выплат пенсионерам (к 2024 году средняя пенсия по старости должна составить 20 тыс. руб.) все еще планируется потратить 3 трлн руб.
  • Таким образом, правительству придется увеличить трансферты ПФР из бюджета. Всего в ближайшие шесть лет дополнительно потребуется около 500 млрд руб.
  • Оценка возможного эффекта от пенсионной реформы после 2024 года не приводилась.
Автор: Анастасия Антипова.
Теги: пенсии , реформа , пенсионный возраст
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