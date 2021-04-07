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Пенсионная реформа ,  
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В Думе предложили вернуть прежний пенсионный возраст

Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press )

Группа депутатов предложила отменить пенсионную реформу и запретить повышать пенсионный возраст до 2035 года. Соответствующий документ внесли в Госдуму парламентарии из «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

В частности, предлагается с 1 июля 2021 года признать утратившим силу закон о повышении пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, а также запретить пересматривать пенсионный возраст до 2035 года.

В пояснительной записке авторы указали, что, по их мнению, при принятии решения о повышении пенсионного возраста не было широкой общественной и экспертной дискуссии, а последствия не были детально проработаны.

Кроме того, авторы документа указали, что фактическая реализация принятых положений в 2019 году не совпала с прогнозами организаторов пенсионной реформы в отношении уровня занятости, влияния на рынок труда, реализации национальных проектов и т.д.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин в октябре 2018 года. Занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев объяснял изменения демографической ситуацией, ростом числа пенсионеров и снижением доли работающих россиян. До этого возраст выхода на пенсию составлял, соответственно, 60 и 55 лет. В Госдуме тогда против пенсионной реформы выступили все партии, кроме «Единой России».

Сегодняшняя инициатива «Справедливой России» — не первая попытка смягчить последствия реформы. Так, в начале марта законопроект, который предлагает вернуть на «дореформенные» позиции возраст выхода на пенсию для учителей и врачей, внесла группа депутатов от КПРФ. Позже с аналогичным предложением, но в отношении пожарных, выступили в ЛДПР.

До этого, в ноябре 2019-го, глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа. Представитель президента Дмитрий Песков тогда сказал, что у Кремля нет официальной позиции на этот счет.

В мае прошлого года глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что власти страны не пойдут на снижение пенсионного возраста.

пенсионный возраст законопроект отсрочка «Справедливая Россия»
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