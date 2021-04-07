В Думе предложили вернуть прежний пенсионный возраст

Сергей Миронов (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press )

Группа депутатов предложила отменить пенсионную реформу и запретить повышать пенсионный возраст до 2035 года. Соответствующий документ внесли в Госдуму парламентарии из «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

В частности, предлагается с 1 июля 2021 года признать утратившим силу закон о повышении пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, а также запретить пересматривать пенсионный возраст до 2035 года.

В пояснительной записке авторы указали, что, по их мнению, при принятии решения о повышении пенсионного возраста не было широкой общественной и экспертной дискуссии, а последствия не были детально проработаны.

Кроме того, авторы документа указали, что фактическая реализация принятых положений в 2019 году не совпала с прогнозами организаторов пенсионной реформы в отношении уровня занятости, влияния на рынок труда, реализации национальных проектов и т.д.