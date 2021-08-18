Экс-глава МИД Украины увидел риск в переговорах Зеленского с Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель (Фото: Stefanie Loos / DPA / Global Look Press)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель может привести к тому, что она убедит украинского главу договориться по «Северному потоку-2» на условиях ФРГ. Об этом в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я, кстати говоря, вижу риски этого визита. <...> Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, вот видишь: я скоро уйду, я — большой фанат Украины. Если не я, ты же знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях», — сказал Климкин.

По его словам, перед тем, как встречаться с канцлером ФРГ, украинскому президенту следует провести переговоры с США, ЕС и Польшей и «построить четкую матрицу нашей игры».

Климкин допустил, что Украину могут подключить к переговорам по «Северному потоку-2».