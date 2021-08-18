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Экс-глава МИД Украины увидел риск в переговорах Зеленского с Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (Фото: Stefanie Loos / DPA / Global Look Press)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель может привести к тому, что она убедит украинского главу договориться по «Северному потоку-2» на условиях ФРГ. Об этом в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я, кстати говоря, вижу риски этого визита. <...> Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, вот видишь: я скоро уйду, я — большой фанат Украины. Если не я, ты же знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях», — сказал Климкин.

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Ангела Меркель

По его словам, перед тем, как встречаться с канцлером ФРГ, украинскому президенту следует провести переговоры с США, ЕС и Польшей и «построить четкую матрицу нашей игры».

Климкин допустил, что Украину могут подключить к переговорам по «Северному потоку-2».

«Это зависит от отношений, которые должны все-таки установиться и с [президентом США Джо] Байденом, и в конце концов с Меркель», — сказал экс-министр.

Украину министр назвал «гибридной страной» — средней между западными демократиями и «авторитарными режимами» в Белоруссии и России. По мнению Климкина, это делает страну менее надежной в глазах Меркель, чем российского президента Владимира Путина.

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Фото:Aксель Шмидт / Nord Stream 2

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию. Против его строительства выступают США, Польша и Украина. В то же время Меркель неоднократно говорила о необходимости газовой трубы для Берлина. Зеленский при этом говорил, что в случае запуска трубопровода Киев потеряет $3 млрд на транзите российского газа в Европу и не сможет финансировать армию.

На 30 августа запланирована встреча украинского президента с Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что встреча будет посвящена «усилиям Зеленского в борьбе с коррупцией и в реализации повестки реформ, основанных на общих демократических ценностях».

12 июля глава Украины должен был встретиться с Меркель, но эту встречу отменили без объяснения причин. Позднее немецкое правительство сообщило, что канцлер Германии 20 августа планирует посетить Россию для встречи с Путиным, после чего приедет в Киев.

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