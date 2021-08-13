Депутат Рады назвал условие для остановки «Северного потока-2»

США нужно разорвать отношения с Германией, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала News One.

«На 96% уже завершен трубопровод. [США] пытаться блокировать его на этой стадии можно путем только колоссального разрыва с Германией. Просто вдрызг надо поругаться с немцами, напрямую ввести санкции против немецких компаний», — сказал Волошин.

Он отметил, что эти санкции тогда должны быть экстерриториального характера, так как американские интересы и территория напрямую не затронуты. «Нам [США] не нравится, мы поэтому вас наказываем», — отметил депутат. Он также добавил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.

«Северный поток-2» будет состоять из двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая, их проведут по дну Балтийского моря. Через газопровод газ будет транспортироваться в Германию, проходя морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. 11 августа компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство морского участка первой нитки «Северного потока-2» завершено. Полностью строительство планируют завершить к концу августа.