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Политика ,  
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Депутат Рады назвал условие для остановки «Северного потока-2»

США нужно разорвать отношения с Германией, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала News One.

«На 96% уже завершен трубопровод. [США] пытаться блокировать его на этой стадии можно путем только колоссального разрыва с Германией. Просто вдрызг надо поругаться с немцами, напрямую ввести санкции против немецких компаний», — сказал Волошин.

Он отметил, что эти санкции тогда должны быть экстерриториального характера, так как американские интересы и территория напрямую не затронуты. «Нам [США] не нравится, мы поэтому вас наказываем», — отметил депутат. Он также добавил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.

Оператор «Северного потока-2» сообщил о готовности морской части нитки
Бизнес
Фото:Aксель Шмидт / Nord Stream 2

«Северный поток-2» будет состоять из двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая, их проведут по дну Балтийского моря. Через газопровод газ будет транспортироваться в Германию, проходя морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. 11 августа компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство морского участка первой нитки «Северного потока-2» завершено. Полностью строительство планируют завершить к концу августа.

В середине июля Берлин и Вашингтон объявили, что договорились о применении санкций против России, если та продолжит использовать энергоносители в качестве инструмента давления на другие страны. К тому же, транзит через Украину после введения в строй «Северного потока-2» должен быть продолжен. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не использовала поставки энергоресурсов как оружие против других стран.

Украина Верховная рада Украины Северный поток 2 Германия США
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