Зеленский заявил о невозможности финансирования армии из-за Nord Stream 2

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина не сможет финансировать армию, если будет реализован проект газопровода из России в Германию «Северный поток-2». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США в Киеве, сообщается на сайте главы государства.

«Северный поток-2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от $3 млрд в год. <...> Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский.

Газопровод он назвал «мощным оружием» России. При этом не дать его построить, по мнению украинского президента, могут лишь США и администрация американского президента Джо Байдена.

О возможном ущербе в $3 млрд из-за строительства «Северного потока-2» в марте этого года говорил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. При этом глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что страна готова к значительному снижению транзита российского газа.