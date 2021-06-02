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Политика ,  
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Зеленский заявил о невозможности финансирования армии из-за Nord Stream 2

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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина не сможет финансировать армию, если будет реализован проект газопровода из России в Германию «Северный поток-2». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США в Киеве, сообщается на сайте главы государства.

«Северный поток-2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от $3 млрд в год. <...> Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил о «флеш-рояле» у России из-за «Северного потока-2»
Политика
Владимир Зеленский

Газопровод он назвал «мощным оружием» России. При этом не дать его построить, по мнению украинского президента, могут лишь США и администрация американского президента Джо Байдена.

О возможном ущербе в $3 млрд из-за строительства «Северного потока-2» в марте этого года говорил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. При этом глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что страна готова к значительному снижению транзита российского газа.

Угрозой для Украины и Польши строительство «Северного потока-2» называл и госсекретарь США Энтони Блинкен. Соединенные Штаты активно выступают против проекта и в предыдущие два года ввели два пакета санкций против компаний, которые задействованы в строительстве газовой трубы.

Против таких мер неоднократно выступала канцлер ФРГ Ангела Меркель. В итоге в конце мая Байден решил не вводить новые санкции в отношении оператора газопровода.

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