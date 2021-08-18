Зеленский созовет внеочередное заседание Рады ради нового герба Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной рады для того, чтобы принять законопроект «О большом государственном гербе Украины», сообщает «Страна.ua».

Депутат Верховной рады от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко также опубликовал в Telegram-канале соответствующее письмо президента председателю парламента Дмитрию Размукову.

«Прошу созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте закона Украины «О большом государственном гербе Украины», — сказано в письме.

Зеленский внес законопроект о большом гербе Украины как неотложный в конце июня этого года. Малый герб Украины (трезубец) утвердили еще в 1992 году, однако большой не приняли до сих пор.

В ноябре прошлого года победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан, однако тот подвергся критике за свою «архаичность». Президент предлагает утвердить герб, который пытались утвердить при правительстве Юлии Тимошенко в 2009 году.

Требования к Большому гербу описаны в Конституции. На нем обязательно должны быть два элемента: Малый государственный герб (трезубец) и элементы герба Войска запорожского, на котором изображен казак с мушкетом. Так, для утверждения законопроекта необходимо 300 + 1 голос депутатов Рады (всего 424 депутата).