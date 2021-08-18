Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 73,48 (+0,08) Инвестиции, 17 авг, 13:21
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,48 (-0,03) Инвестиции, 17 авг, 13:21
Матч с участием Карацева на теннисном турнире прервали из-за погоды Спорт, 02:09 В Самаре скорая не повезла в больницу умирающего мужчину Общество, 01:58 Расстрелявшего троих сослуживцев в Воронеже обвинили в дезертирстве Общество, 01:55 Зеленский созовет внеочередное заседание Рады ради нового герба Украины Политика, 01:38 Молдавский клуб приблизился к первому попаданию в Лигу чемпионов Спорт, 01:28 Джонсон и Байден договорились провести онлайн-встречу G7 по Афганистану Политика, 01:12 Шойгу сообщил о планах госконтрактов на ₽0,5 трлн на форуме «Армия-2021» Политика, 00:53 Военные США нашли человеческие останки в шасси улетевшего из Кабула борта Политика, 00:36 Президент ФРГ назвал «постыдными для Запада» кадры из аэропорта Кабула Политика, 00:23 «Они пристрелят нас». Как изменится спорт в Афганистане при талибах Спорт, 00:00 Эксперты оценили шансы России стать «черным рыцарем» белорусских санкций Экономика, 00:00 Число погибших при землетрясении на Гаити превысило 1,9 тыс. человек Общество, 17 авг, 23:58 «Монако» с Головиным проиграло украинскому «Шахтеру» в Лиге чемпионов Спорт, 17 авг, 23:51 Роботы Atlas компании Boston Dynamics научились «паркуру». Видео Технологии и медиа, 17 авг, 23:42
Политика ,  
0 

Зеленский созовет внеочередное заседание Рады ради нового герба Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной рады для того, чтобы принять законопроект «О большом государственном гербе Украины», сообщает «Страна.ua».

Депутат Верховной рады от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко также опубликовал в Telegram-канале соответствующее письмо президента председателю парламента Дмитрию Размукову.

«Прошу созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте закона Украины «О большом государственном гербе Украины», — сказано в письме.

Британская полиция удалила герб Украины из справочника по экстремистам
Политика

Зеленский внес законопроект о большом гербе Украины как неотложный в конце июня этого года. Малый герб Украины (трезубец) утвердили еще в 1992 году, однако большой не приняли до сих пор.

В ноябре прошлого года победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан, однако тот подвергся критике за свою «архаичность». Президент предлагает утвердить герб, который пытались утвердить при правительстве Юлии Тимошенко в 2009 году.

Требования к Большому гербу описаны в Конституции. На нем обязательно должны быть два элемента: Малый государственный герб (трезубец) и элементы герба Войска запорожского, на котором изображен казак с мушкетом. Так, для утверждения законопроекта необходимо 300 + 1 голос депутатов Рады (всего 424 депутата).

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов
Владимир Зеленский Украина ГЕРБ Верховная рада Украины
Материалы по теме
Путин счел новую форму сборной Украины пренебрежением волей крымчан
Политика
Спикер Рады призвал власти работать над возвращением украинцев в страну
Политика
Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter