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Лавров назвал непорядочными действия Еврокомиссии по «Северному потоку-2»

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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Еврокомиссия проявляет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, передает корреспондент РБК.

«Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно», — подчеркнул он. Лавров допустил, что страны Запада еще предпримут попытки сорвать проект «Северный поток — 2», однако подчеркнул, что они все обречены на провал.

Глава МИД России заявил, что за Москвой не только решения двух стран — России и Германии — поддержанные членами Евросоюза, но и юридическая правота.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

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