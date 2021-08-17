Политика , 17 авг, 15:18
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Лавров назвал непорядочными действия Еврокомиссии по «Северному потоку-2»
Еврокомиссия проявляет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, передает корреспондент РБК.
«Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно», — подчеркнул он. Лавров допустил, что страны Запада еще предпримут попытки сорвать проект «Северный поток — 2», однако подчеркнул, что они все обречены на провал.
Глава МИД России заявил, что за Москвой не только решения двух стран — России и Германии — поддержанные членами Евросоюза, но и юридическая правота.
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