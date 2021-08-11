Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Появилось видео с Месси в форме ПСЖ Спорт, 01:07 Шойгу пообещал «держать порох сухим» у афганской границы Политика, 00:52 Долг населения перед банками составил почти 24 трлн руб. Финансы, 00:43 Оператор «Северного потока-2» сообщил о готовности морской части нитки Бизнес, 00:39 Карпин рассказал об итогах встречи с Дзюбой в Санкт-Петербурге Спорт, 00:31 Совет директоров «Калашникова» утвердил нового гендиректора концерна Бизнес, 00:18 Крупные банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню Финансы, 00:00 «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов Спорт, 10 авг, 23:52 Власти исключили внешнее воздействие при аварии в больнице в Осетии Общество, 10 авг, 23:49 ПСЖ подписал Месси и пообещал «невероятный футбол» Спорт, 10 авг, 23:26 В Пентагоне пригрозили санкциями из-за иранского «поворота к России» Политика, 10 авг, 23:22 Египет установит минимальные цены на размещение в отелях Общество, 10 авг, 23:17 Во владикавказской больнице упало давление подачи кислорода Общество, 10 авг, 23:11 В Думе ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма Политика, 10 авг, 23:08
Бизнес ,  
0 

Оператор «Северного потока-2» сообщил о готовности морской части нитки

Строительство морского участка первой нитки «Северного потока — 2» завершено, сообщается на сайте компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Морская часть первой нитки «Северного потока ‑ 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой.», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Подчеркивается, что все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

Зеленский заявил о разных взглядах с Меркель на «Северный поток-2»
Политика
Владимир Зеленский и Ангела Меркель

«Северный поток-2» представляет собой две нитки газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая, они проведены по дну Балтийского моря. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Укладка первой нитки была завершена в начале июня. Полностью строительство планируют завершить к концу августа.

28 июля оператор газопровода сообщал, что «Северный поток-2» построен на 99%. Там также уточнили, что трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает свою работу на заключительном участке проекта

В середине июля Берлин и Вашингтон объявили, что договорились о применении санкций против России, если та продолжит использовать энергоносители в качестве инструмента давления на другие страны. Также страны отмечали, что транзит через Украину после введения в строй «Северного потока-2» должен быть продолжен.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова в ответ подчеркнул, что Россия никогда не использовала поставки энергоресурсов как оружие против других стран. «Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления», — говорил он.

Северный поток 2 газопровод строительство газопровода
Материалы по теме
Экс-глава «Нафтогаза» назвал причины провала борьбы с «Северным потоком»
Политика
Байден и Меркель обсудят на встрече «Северный поток-2» и кибератаки
Политика
Зеленский заявил о разных взглядах с Меркель на «Северный поток-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter