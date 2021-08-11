Оператор «Северного потока-2» сообщил о готовности морской части нитки

Строительство морского участка первой нитки «Северного потока — 2» завершено, сообщается на сайте компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Морская часть первой нитки «Северного потока ‑ 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой.», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Подчеркивается, что все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

«Северный поток-2» представляет собой две нитки газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая, они проведены по дну Балтийского моря. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Укладка первой нитки была завершена в начале июня. Полностью строительство планируют завершить к концу августа.