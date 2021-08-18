На Камчатке подняли со дна озера тела всех погибших при крушении Ми-8

На Камчатке подняли со дна озера тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 12 августа. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере», — написал он.

Всего в результате катастрофы погибли восемь человек, еще восьмерых удалось спасти.

По словам Солодова, перед спасателями теперь стоит задачи по подъему корпуса вертолета для проведения следственных действий, а также «во избежание возможных негативных последствий для экологии».