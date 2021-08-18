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На Камчатке подняли со дна озера тела всех погибших при крушении Ми-8

На Камчатке подняли со дна озера тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 12 августа. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере», — написал он.

Всего в результате катастрофы погибли восемь человек, еще восьмерых удалось спасти.

По словам Солодова, перед спасателями теперь стоит задачи по подъему корпуса вертолета для проведения следственных действий, а также «во избежание возможных негативных последствий для экологии».

Водолазы начали поднимать оставшиеся тела при крушении Ми-8 на Камчатке
Общество
Фото:41.mchs.gov.ru/

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение утром 12 августа. Он рухнул в Курильское озеро. На борту воздушного судна были 16 человек, в основном туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Сотрудникам Кроноцкого заповедника удалось подплыть к месту крушения на лодках и спасти из воды восемь человек. Двоих отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. Вертолет обнаружили на дне озера на глубине 110 м.

К 16 августа со дна были подняты пять тел погибших, еще троих не удавалось вытащить, поскольку корпус вертолета был сильно деформирован. Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего: неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна.

Авиакомпания «Витязь-Аэро», которой принадлежал вертолет, заявила о намерении выплатить компенсацию семьям погибших. При этом Росавиация запретила компании осуществлять коммерческие перевозки пассажиров, но оставила за предприятием право на грузовые перевозки и другие авиационные работы — в том числе услуги санавиации.

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