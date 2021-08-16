На Камчатке нашли тела еще трех погибших и «черный ящик» упавшего Ми-8

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Спасатели обнаружили тела еще троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, а также «черный ящик» воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня основная нагрузка по поиску и поднятию тел и вертолета ложится на военных и сотрудников МЧС. Сейчас подняты пять тел погибших, три тела обнаружены внутри вертолета», — заявил заместитель председателя правительства Роман Василевский.

По его словам, накануне, 15 августа, спасатели попытались попасть внутрь вертолета, который лежит на дне Курильского озера. «Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик», — рассказал чиновник.