Водолазы начали поднимать оставшиеся тела при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели достали из воды тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Водолазы МЧС России приступили к работам по подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере. К настоящему моменту на поверхность поднято одно из трех тел, которые находились внутри вертолета», — сообщили в МЧС.

По данным спасателей, тела еще двух погибших пока остаются внутри фюзеляжа вертолета. Работы по их поднятию продолжаются.

Таким образом, спасатели подняли на поверхность тела шести жертв крушения вертолета.