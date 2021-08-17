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Водолазы начали поднимать оставшиеся тела при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели достали из воды тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Водолазы МЧС России приступили к работам по подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере. К настоящему моменту на поверхность поднято одно из трех тел, которые находились внутри вертолета», — сообщили в МЧС.

На Камчатке нашли тела еще трех погибших и «черный ящик» упавшего Ми-8
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Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке

По данным спасателей, тела еще двух погибших пока остаются внутри фюзеляжа вертолета. Работы по их поднятию продолжаются.

Таким образом, спасатели подняли на поверхность тела шести жертв крушения вертолета.

Вертолет Ми-8, вылетевший из Петропавловска-Камчатского, разбился 12 августа. На его борту находились 13 туристов, включая одного ребенка, а также три члена экипажа. Вертолет упал в Курильское озеро, которое расположено в Кроноцком заповеднике, где затонул на глубине 110 м. Восьмерых пострадавших удалось спасти.

Следователи рассматривают несколько версий инцидента, среди которых неблагоприятная погода, техническая неисправность воздушного судна и ошибка при пилотировании.

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