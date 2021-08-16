«Победа» заявила об отказе от контрактов на поставку Boeing 737 MAX

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота») не будет закупать 20 самолетов Boeing 737 MAX, передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора предприятия Андрея Калмыкова.

«Да, отказались от твердых контрактов на двадцать Boeing 737 MAX без штрафных санкций», — сказал Калмыков.

О том, что «Победа» не будет закупать эти самолеты РБК еще в июле сообщил источник, близкий к руководству авиакомпании, а также собеседники в крупной российской лизинговой компании и один из заказчиков Boeing 737 MAX.

О поставках "Победа" договорилась еще в 2019 году.