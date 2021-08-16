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«Победа» заявила об отказе от контрактов на поставку Boeing 737 MAX

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Авиакомпания-лоукостер «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота») не будет закупать 20 самолетов Boeing 737 MAX, передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора предприятия Андрея Калмыкова.

«Да, отказались от твердых контрактов на двадцать Boeing 737 MAX без штрафных санкций», — сказал Калмыков.

«Победа» отказалась от одного из крупнейших для России заказов Boeing 737
Бизнес
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

О том, что «Победа» не будет закупать эти самолеты РБК еще в июле сообщил источник, близкий к руководству авиакомпании, а также собеседники в крупной российской лизинговой компании и один из заказчиков Boeing 737 MAX.

О поставках "Победа" договорилась еще в 2019 году.

Но в октябре 2018 года в Индонезии произошло крушение Boeing 737 MAX, а в марте 2019-го авиакатастрофа с этой же моделью самолета случилась в Эфиопии. После этого ряд стран приостановили полеты этих самолетов. Аналогичное решение приняла и авиакомпания S7 Airlines — единственный на тот момент эксплуатант Boeing 737 MAX.

С декабря эксплуатацию самолетов этой модели в других странах возобновили. В России же разрешение так и не выдали. В Росавиации в качестве причины назвали коронавирусные ограничения, которые не позволяют специалистам провести сертификацию воздушных судов.

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