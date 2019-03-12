Полеты Boeing 737 Max 8 полностью запретили четыре страны

Австралия стала четвертой страной, отказавшейся от использования лайнера Boeing 737 Max 8. Самолетам этой марки теперь запрещено совершать посадки в местных аэропортах

Управление гражданской авиации Австралии (CASA) приняло решение временно приостановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 в связи с крушением лайнера этой модели в Эфиопии. В сообщении, которое опубликовала пресс-служба ведомства, указывается, что данные самолеты не могут взлетать из австралийских аэропортов или совершать в них посадку.

Указывается, что запрет носит временный характер и может быть снят после получения дополнительной информации и оценок рисков безопасности.

Принятое решение не скажется на австралийских авиакомпаниях, поскольку ни одна из них не использует Boeing 737 Max 8. Заказывала их Virgin Australia, однако пока самолетов не дождалась.

Больше всего пострадает от запрета Air Fiji, которая владеет лайнерами этой марки и совершает полеты в Брисбен, Аделаиду, Сидней и Мельбурн, сообщает ABC.