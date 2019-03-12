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Полеты Boeing 737 Max 8 полностью запретили четыре страны
Австралия стала четвертой страной, отказавшейся от использования лайнера Boeing 737 Max 8. Самолетам этой марки теперь запрещено совершать посадки в местных аэропортах

Управление гражданской авиации Австралии (CASA) приняло решение временно приостановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 в связи с крушением лайнера этой модели в Эфиопии. В сообщении, которое опубликовала пресс-служба ведомства, указывается, что данные самолеты не могут взлетать из австралийских аэропортов или совершать в них посадку.

Указывается, что запрет носит временный характер и может быть снят после получения дополнительной информации и оценок рисков безопасности.

Принятое решение не скажется на австралийских авиакомпаниях, поскольку ни одна из них не использует Boeing 737 Max 8. Заказывала их Virgin Australia, однако пока самолетов не дождалась.

Общество
От использования Boeing 737 Мах 8 отказались еще четыре авиакомпании

Больше всего пострадает от запрета Air Fiji, которая владеет лайнерами этой марки и совершает полеты в Брисбен, Аделаиду, Сидней и Мельбурн, сообщает ABC

Ранее аналогичные решения приняли авиационные власти в Сингапуре, Индонезии и Китае. Аэропорты этих стран не должны принимать лайнеры Boeing 737 Max 8.

Отказались от этой модели и несколько авиакомпаний: эфиопская Ethiopian Airlines, бразильская Gol, аргентинская Aerolineas Argentinas, мексиканская Aeroméxico, Cayman Air с Каймановых островов, индийская Jet Air, южнокорейская Eastar Jet.

В России два самолета Boeing 737 Max 8 использует входящая в S7 Group авиакомпания «Глобус». Ей уже направлен запрос от Росавиации касательно рекомендации по безопасной эксплуатации воздушного судна. Еще два запроса ведомство отправило в Boeing и Федеральную авиационную администрацию США.

10 марта разбился лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту самолета были 157 человек, в том числе трое россиян. Все они погибли.
 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Boeing 737
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