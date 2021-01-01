Boeing 737 MAX выполнил первый рейс после полутора лет запрета на полеты

Бразильская авиакомпания Gol первой в мире возобновила коммерческие полеты Boeing 737 MAX после того, как был отменен запрет на эксплуатацию, введенный в 2019 году. Данные о полете были опубликованы на сайте Flightradar24.

Видеозапись первого полета опубликовало AFP. По данным агентства, борт вылетел 9 декабря из Сан-Паулу и приземлился в аэропорту Порту-Алегри.

Ранее представители авиакомпании сообщили изданию O Globo, что Boeing 737 MAX будет летать по маршрутам из Сан-Паулу. При этом всех пассажиров заранее проинформируют об использовании этой модели самолета. Если кто-то из пассажиров не захочет лететь именно этим бортом, он сможет бесплатно поменять рейс. Всего в распоряжении компании есть семь самолетов Boeing 737 MAX.

Ранее, 18 ноября, решение об отмене запрета на эксплуатацию Boeing 737 MAX подписал глава Федерального управления гражданской авиацией США (Federal Aviation Administration, FAA) Стив Диксон. Тогда в FAA заверили, что данное решение было принято после тщательной проверки безопасности.