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Boeing 737 MAX выполнил первый рейс после полутора лет запрета на полеты

Бразильская авиакомпания Gol первой в мире возобновила коммерческие полеты Boeing 737 MAX после того, как был отменен запрет на эксплуатацию, введенный в 2019 году. Данные о полете были опубликованы на сайте Flightradar24.

Видеозапись первого полета опубликовало AFP. По данным агентства, борт вылетел 9 декабря из Сан-Паулу и приземлился в аэропорту Порту-Алегри.

Ранее представители авиакомпании сообщили изданию O Globo, что Boeing 737 MAX будет летать по маршрутам из Сан-Паулу. При этом всех пассажиров заранее проинформируют об использовании этой модели самолета. Если кто-то из пассажиров не захочет лететь именно этим бортом, он сможет бесплатно поменять рейс. Всего в распоряжении компании есть семь самолетов Boeing 737 MAX.

Без разрешения на взлет: Boeing 737 MAX простаивают в Сиэтле
Фотогалерея 

Ранее, 18 ноября, решение об отмене запрета на эксплуатацию Boeing 737 MAX подписал глава Федерального управления гражданской авиацией США (Federal Aviation Administration, FAA) Стив Диксон. Тогда в FAA заверили, что данное решение было принято после тщательной проверки безопасности.

Полеты данной модели были приостановлены весной 2019 года после двух катастроф с самолетами индонезийской компании Lion Air и Ethiopian Airlines. При крушении лайнеров в общей сложности погибли 346 человек. Трое погибших были россиянами.

Boeing 737 авиаполеты
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