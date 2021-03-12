Глава Росавиации объяснил причины задержки сертификации Boeing 737 MAX

Сертификация самолетов Boeing 737 MAX в России задерживается из-за коронавирусных ограничений. Росавиация не может рисковать здоровьем специалистов для отправки их в командировки для изучения лайнера, сказал глава ведомства

Россия займется повторной сертификацией самолетов Boeing 737 MAX после нормализации эпидемиологической ситуации в мире из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 12 марта, заявил глава Росавиации Александр Нерадько на брифинге после ежегодной коллегии ведомства.

«Пандемия наложила свои ограничения на переезды специалистов, именно с этим связаны проблемы пересертификации самолетов. Мы сейчас не можем рисковать ограниченным количеством специалистов и их здоровьем, чтобы отправлять их в командировки [для изучения Boeing 737 MAX]», — сказал Нерадько, отвечая на вопрос РБК.

Все полеты Boeing 737 MAX были приостановлены весной 2019 года после двух катастроф с самолетами индонезийской компании Lion Air и Ethiopian Airlines. При крушении лайнеров в общей сложности погибли 346 человек, трое из них — россияне.

Эта модель был доработана, и в конце 2020 года запрет на полеты в некоторых странах был отменен. 18 ноября решение об отмене запрета на ее эксплуатацию подписал глава Федерального управления гражданской авиацией США Стив Диксон. Тогда в ведомстве заверили, что это решение было принято после тщательной проверки безопасности.