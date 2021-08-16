На Камчатке из озера подняли тело пятого погибшего при крушении вертолета

На Камчатке в зоне крушения вертолета Ми-8 на из озера на поверхность подняли тело пятого погибшего в аварии, сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

«16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов Министерства обороны и водолазов ГУ МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело», — сказали в МЧС.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа. Он рухнул в Курильское озеро, находящееся в Кроноцком заповеднике, и затонул на глубине 110 м. На борту воздушного судна было три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок. Восемь человек удалось спасти.

На следующий день вертолет обнаружили спасатели. У него был цел корпус, но отломан хвост. К утру 15 августа спасателям удалось вытащить на берег тела четырех погибших.