Спасательная операция после падения вертолета на Камчатке. Фоторепортаж

Одна из приоритетных версий крушения вертолета Ми-8 — ошибка пилотирования. «В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться, куда он садится, и произвел посадку фактически на водную поверхность», — предполагал источник ТАСС в правоохранительных органах. Он добавил, что выжить удалось тем, кто смог сразу сориентироваться и всплыть с глубины от метра до 10 м. При этом никаких сбоев в работе техники, по его словам, не зафиксировали.

Источник агентства в экстренных службах говорил, что среди основных версий катастрофы рассматриваются как ошибка пилотирования, так и отказ двигателя. При этом Ми-8 прошел капитальный ремонт в 2020 году и осматривался перед каждым вылетом, говорил коммерческий директор владевшей вертолетом «Витязь-Аэро» компании Дмитрий Черных