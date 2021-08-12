Спасательная операция после падения вертолета на Камчатке. Фоторепортаж
12 августа на Камчатке разбился вертолет Ми-8. На борту находились 13 туристов, включая ребенка, и три члена экипажа. Вертолет упал в Курильское озеро Кроноцкого заповедника. Восемь человек спаслись, остальных ищут. Как проходит операция по спасению — в фоторепортаже РБК
После крушения Ми-8 затонул. В районе Курильского озера была плохая видимость. Звук от столкновения вертолета с водой услышали сотрудники Кроноцкого заповедника. Они отправились к месту аварии на лодках, им удалось спасти восемь человек, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Найденных людей отправили в Петропавловск-Камчатский. Четверых доставили в камчатскую краевую больницу, двое из спасенных — в реанимации. По словам Солодова, врачи не опасаются за их жизни
На борту вертолета были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает агентство «Кам24». Среди них находился журналист Николай Корженевский, который ранее вел программу «Экономика. Курс дня» на телеканале «Россия 24». Ему удалось спастись. На странице в Facebook Корженевский написал, что он «в полном порядке» и ему очень повезло
Обломки вертолета находятся примерно в 800 м от берега и на глубине 130 м. «Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине», — отметил губернатор Камчатки. У специалистов водолазной службы с собой снаряжение для работы на глубине до 20 м
Власти региона попросили о помощи военных. Они направят туда подводных роботов, которые обследуют дно Курильского озера в районе крушения
Температура воды в озере не более пяти-шести градусов тепла, и долго находиться в ней невозможно, сообщается на сайте Кроноцкого заповедника. К 9:25 над озером был сильный туман, а видимость не превышала 100 м, рассказал сотрудник заповедника Евгений Денгес. По его словам, когда он с коллегами услышал хлопок от удара вертолета о воду, они спустили два катера и за три-четыре минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды находились восемь человек. Те, кому удалось спастись, рассказывали, что вертолет начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись его задние створки, сообщал Денгес
Один из выживших туристов, Виктор Стрелкин рассказал, что он занимается фридайвингом и, по его ощущениям, всплывать ему пришлось с глубины около восьми-девяти метров. Через пять минут после того, как Стрелкин оказался на поверхности, он заметил две лодки с людьми. Спасти также удалось гида, второго пилота и механика, добавил турист. Первый пилот вылетел из кабины вместе с креслом, по рассказам других выживших, сообщил Стрелкин
Одна из приоритетных версий крушения вертолета Ми-8 — ошибка пилотирования. «В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться, куда он садится, и произвел посадку фактически на водную поверхность», — предполагал источник ТАСС в правоохранительных органах. Он добавил, что выжить удалось тем, кто смог сразу сориентироваться и всплыть с глубины от метра до 10 м. При этом никаких сбоев в работе техники, по его словам, не зафиксировали.
Источник агентства в экстренных службах говорил, что среди основных версий катастрофы рассматриваются как ошибка пилотирования, так и отказ двигателя. При этом Ми-8 прошел капитальный ремонт в 2020 году и осматривался перед каждым вылетом, говорил коммерческий директор владевшей вертолетом «Витязь-Аэро» компании Дмитрий Черных