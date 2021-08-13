Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе увеличилось до 20

Фото: Роман Демьяненко / РИА Новости

Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.



«Число пострадавших от взрыва в маршрутке выросло до 22 человек, из которых двое скончались. Сегодня за медпомощью обратились еще трое воронежцев. Сейчас лечение в медучреждениях проходят 15 человек», — написал он.

Губернатор уточнил, что 13 человек находятся в Больнице скорой медицинской помощи № 1. Один из них в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Еще два человека находятся в Воронежской областной клинической больнице № 1. «Один из них поступил вчера вечером с ожогами первой-второй степени и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй переведен сегодня из БСМП № 1, он в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами», — уточнил губернатор.

Гусев также объявил о компенсациях, которые получат родные погибших и пострадавшие при взрыве. «Родные погибших получат по 1 млн руб. Тяжелораненые — по 500 тыс. руб. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — написал он.

Кроме этого, он пояснил, что изучит материальное положение каждой из пострадавших семей и, если возникнет необходимость, примет решение о выделении дополнительной поддержки.