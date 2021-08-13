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Число пострадавших при взрыве в воронежском автобусе увеличилось до 20

Фото: Роман Демьяненко / РИА Новости
Фото: Роман Демьяненко / РИА Новости

Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Число пострадавших от взрыва в маршрутке выросло до 22 человек, из которых двое скончались. Сегодня за медпомощью обратились еще трое воронежцев. Сейчас лечение в медучреждениях проходят 15 человек», — написал он.

Губернатор уточнил, что 13 человек находятся в Больнице скорой медицинской помощи № 1. Один из них в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Еще два человека находятся в Воронежской областной клинической больнице № 1. «Один из них поступил вчера вечером с ожогами первой-второй степени и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй переведен сегодня из БСМП № 1, он в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами», — уточнил губернатор.

Гусев также объявил о компенсациях, которые получат родные погибших и пострадавшие при взрыве. «Родные погибших получат по 1 млн руб. Тяжелораненые — по 500 тыс. руб. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — написал он.

Кроме этого, он пояснил, что изучит материальное положение каждой из пострадавших семей и, если возникнет необходимость, примет решение о выделении дополнительной поддержки.

Перевозчик счел нулевой вероятность взрыва двигателя автобуса в Воронеже
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Фото:Кристина Бражникова / ТАСС

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Взрыв в автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Во время взрыва в нем находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места. Ранее сообщалось о 19 пострадавших в результате взрыва, двое из которых позднее умерли.

Причина взрыва в данный момент точно не установлена, однако источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа, в свою очередь, заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщали, что специалисты-взрывотехники ФСБ и криминалисты СК приступили к изучению материалов с места происшествия и что правоохранительные органы ведут поиск причастных к взрыву.

На месте взрыва в Воронеже не нашли поражающих элементов
Общество
Фото:Кристина Бражникова / ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК всесторонне расследовать взрыв в Воронеже. В ведомстве также сообщили о создании следственно-оперативной группы, которая будет заниматься расследованием. «Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в СК.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

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