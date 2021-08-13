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В Воронеже второй человек погиб в результате взрыва в автобусе

В департаменте здравоохранения ранее сообщали РБК, что в реанимации скончалась женщина, у которой оторвало нижние конечности. Теперь жертв стало две: погибла еще одна женщина
Фото: Кристина Бражникова / ТАСС
Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Еще один человек погиб в результате взрыва, который произошел накануне вечером в автобусе в Воронеже. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора Воронежской области Александра Гусева.

«Еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже, женщина 1966 года рождения, скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв взрыва увеличилось до двух.

В департаменте здравоохранения Воронежской области ранее сообщили РБК, что при взрыве пострадали 19 человек, один из которых скончался в больнице, а четверо находились в тяжелом состоянии. «Сейчас лечение в медучреждениях проходят 14 человек», — говорилось в сообщении.

Власти уточняли, что жертвой взрыва стала женщина, у которой оторвало нижние конечности. Она умерла, находясь в реанимации.

В Воронеже взорвался автобус. Главное
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Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Взрыв в автобусе произошел в Воронеже вечером 12 августа. Во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места.

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Причина взрыва пока точно не названа, но источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным. Представитель перевозчика сообщил, что автобус был оборудован дизельным, а не газовым двигателем.

Вице-губернатор региона Сергей Соколов заявил, что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. Источники «Коммерсанта» и RT в правоохранительных органах говорили, что на месте взрыва не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего».

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Авторы
Любовь Порываева Любовь Порываева, Михаил Юшков Михаил Юшков
Воронеж взрыв Автобус погибшие Александр Гусев Губернатор
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