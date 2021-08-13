В Воронеже второй человек погиб в результате взрыва в автобусе

В департаменте здравоохранения ранее сообщали РБК, что в реанимации скончалась женщина, у которой оторвало нижние конечности. Теперь жертв стало две: погибла еще одна женщина

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Еще один человек погиб в результате взрыва, который произошел накануне вечером в автобусе в Воронеже. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора Воронежской области Александра Гусева.

«Еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже, женщина 1966 года рождения, скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв взрыва увеличилось до двух.

В департаменте здравоохранения Воронежской области ранее сообщили РБК, что при взрыве пострадали 19 человек, один из которых скончался в больнице, а четверо находились в тяжелом состоянии. «Сейчас лечение в медучреждениях проходят 14 человек», — говорилось в сообщении.

Власти уточняли, что жертвой взрыва стала женщина, у которой оторвало нижние конечности. Она умерла, находясь в реанимации.