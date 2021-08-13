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На месте взрыва в Воронеже не нашли поражающих элементов

Взрыв в автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. После случившегося глава региона заявил, что пассажиров попросят сообщать о «любых посторонних предметах». В НАК сказали, что «отрабатываются различные версии» случившегося

Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:mtv36 / VK Фото:mtv36 / VK

На месте взрыва в Воронеже не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства, сообщили источники «Коммерсанта» и RT в правоохранительных органах.

«Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — сказал собеседник RT.

По словам источника «Коммерсанта», «версия теракта не подтверждается». «Поражающих элементов не обнаружено, проникающих отверстий в автобусе нет», — сказал собеседник издания.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего». Оперативный штаб НАК координирует работу «служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия», добавили в нем.

СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже
Общество
Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. В результате происшествия один человек погиб, еще 17 пострадали.

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Изначально источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что, по предварительным данным, взорвался газ. В свою очередь представитель перевозчика сообщил, что все автомобили в парке дизельные.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сначала ведомство не уточнило статью, но позже квалифицировало ЧП с автобусом как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после взрыва пассажиров будут просить сообщать о посторонних предметах. «На всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта. Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — написал он в своем Telegram-канале.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Евгения Лебедева Евгения Лебедева
Автобус взрыв Воронеж
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