На месте взрыва в Воронеже не нашли поражающих элементов

Взрыв в автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. После случившегося глава региона заявил, что пассажиров попросят сообщать о «любых посторонних предметах». В НАК сказали, что «отрабатываются различные версии» случившегося

На месте взрыва в Воронеже не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства, сообщили источники «Коммерсанта» и RT в правоохранительных органах.

«Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — сказал собеседник RT.

По словам источника «Коммерсанта», «версия теракта не подтверждается». «Поражающих элементов не обнаружено, проникающих отверстий в автобусе нет», — сказал собеседник издания.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего». Оперативный штаб НАК координирует работу «служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия», добавили в нем.