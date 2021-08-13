Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать взрыв в Воронеже

Взрыв в автобусе произошел накануне, 12 августа. В результате пострадали 19 человек, двое из них позднее скончались. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Фото: СК РФ

Уголовное дело, которое возбудили по факту взрыва в автобусе в Воронеже, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили о создании следственно-оперативной группы, которая будет заниматься расследованием. «Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в СК.

Взрыв в автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места. В результате взрыва пострадали 19 человек, двое из которых позднее скончались в реанимации.