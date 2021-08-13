Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать взрыв в Воронеже

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13:31
Застройщикам компенсируют часть расходов из-за удорожания материалов Недвижимость, 17:05 Эксперты рассказали, когда температура на Земле может вернуться в норму Общество, 17:00 Нейросеть пишет песни, ТикТок в топе загрузок: дайджест РБК Трендов Социальная экономика, 17:00 Похитителя школьницы на Алтае заподозрили в насилии над другими девочками Общество, 16:57 Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула Политика, 16:44 Генпрокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы Общество, 16:38 Креативные и богатые: как сделать творческий бизнес прибыльным Дискуссионный клуб, 16:36 «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров после аварии на Камчатке Общество, 16:35 АвтоВАЗ на неделю ограничит производство некоторых моделей Бизнес, 16:25 У новой Hyundai Creta для России появилась спецверсия за ₽2 млн Авто, 16:15 «Рубин» убрал лучшего бомбардира из заявки после скандала с болельщиком Спорт, 16:11 Honor представила первый смартфон с кошельком для цифрового юаня Крипто, 16:11 Власти Белоруссии признали издание Tut.by экстремистским Общество, 16:10 В Госдуме назвали футбол наказанием для России Спорт, 16:10
Общество ,  
0 

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать взрыв в Воронеже

Взрыв в автобусе произошел накануне, 12 августа. В результате пострадали 19 человек, двое из них позднее скончались. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Уголовное дело, которое возбудили по факту взрыва в автобусе в Воронеже, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили о создании следственно-оперативной группы, которая будет заниматься расследованием. «Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в СК.

В Воронеже взорвался автобус. Главное
Общество
Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Взрыв в автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. Во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места. В результате взрыва пострадали 19 человек, двое из которых позднее скончались в реанимации.

Video

Причина взрыва пока точно не названа, но источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным. Представитель перевозчика сообщил, что автобус был оборудован дизельным, а не газовым двигателем.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

На месте происшествия не нашли поражающих элементов, которыми начиняют взрывные устройства. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сказали РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего».

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
центральный аппарат СК расследование уголовное дело взрыв Автобус Воронеж
Материалы по теме
Перевозчик счел нулевой вероятность взрыва двигателя автобуса в Воронеже
Общество
Минздрав уточнил состояние пострадавших после взрыва в Воронеже
Общество
В Воронеже второй человек погиб в результате взрыва в автобусе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter