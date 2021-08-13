НАК заявил о поисках причастных ко взрыву в воронежском автобусе

Фото: Следственный комитет РФ

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ведет поиск причастных к взрыву автобуса в Воронеже. Об этом говорится в сообщении комитета, поступившем в РБК.

«При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему», — говорится в сообщении.

Также специалисты-взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России приступили к изучению материалов, изъятых с места происшествия, добавили в НАК.

Вечером 12 августа в Воронеже взорвался автобус. В автобусе находились 35 пассажиров, в результате взрыва пострадали 19 человек, из которых двое скончались.