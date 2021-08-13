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НАК заявил о поисках причастных ко взрыву в воронежском автобусе

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ведет поиск причастных к взрыву автобуса в Воронеже. Об этом говорится в сообщении комитета, поступившем в РБК.

«При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему», — говорится в сообщении.

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Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Также специалисты-взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России приступили к изучению материалов, изъятых с места происшествия, добавили в НАК.

Вечером 12 августа в Воронеже взорвался автобус. В автобусе находились 35 пассажиров, в результате взрыва пострадали 19 человек, из которых двое скончались.

По данным источников ТАСС и «Интерфакса», в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным. Представитель перевозчика позднее уточнил «РИА Новости», что автобус был оборудован дизельным, а не газовым двигателем.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

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