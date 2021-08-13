Перевозчик счел нулевой вероятность взрыва двигателя автобуса в Воронеже

В компании добавили, что сразу после взрыва на место происшествия выехала служба безопасности АТП-1. Перевозчик также принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших и пострадавших.

В то же время, как писал РБК, из данных СПАРК следовало, что на автобусах этого перевозчика в 2017 и 2020 годах устанавливали газобалонное оборудование. Компания в частности дважды получала штрафы от МВД за незаконную или неправильную установку газового оборудования на автобусы.

Взрыв в автобусе произошел вечером 12 августа на остановке «Галерея Чижова». По последним данным департамента здравоохранения области, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое из них впоследствии умерли в больнице, четверым госпитализация не понадобилась.

Точная причина происшествия пока не известна. Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявляли РБК, что автобус был дизельным. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).