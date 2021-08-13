Перевозчик счел нулевой вероятность взрыва двигателя автобуса в Воронеже
Автобус, в котором 12 августа на остановке в Воронеже произошел взрыв, не имел газового оборудования, сообщили РБК в компании-перевозчике АТП-1.
«Озвученные в ряде СМИ предположения о взрыве газовых баллонов в автобусе являются недостоверными. Он имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой», — сказал представитель компании.
По его словам, автобус был выпущен в 2016 году, транспортное средство было технически исправным. «Утром 12 августа автобус в плановом порядке прошёл необходимый технический осмотр и вышел на линию. На конечных остановках он также проверялся на исправность. Последний раз автобус прошел комплексное ТО 6 августа 2021 года на станции техобслуживания. Таким образом, исключаются доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобалонного оборудования», — уточнил перевозчик.