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Перевозчик счел нулевой вероятность взрыва двигателя автобуса в Воронеже

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС
Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Автобус, в котором 12 августа на остановке в Воронеже произошел взрыв, не имел газового оборудования, сообщили РБК в компании-перевозчике АТП-1.

«Озвученные в ряде СМИ предположения о взрыве газовых баллонов в автобусе являются недостоверными. Он имел дизельный двигатель, вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой», — сказал представитель компании.

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По его словам, автобус был выпущен в 2016 году, транспортное средство было технически исправным. «Утром 12 августа автобус в плановом порядке прошёл необходимый технический осмотр и вышел на линию. На конечных остановках он также проверялся на исправность. Последний раз автобус прошел комплексное ТО 6 августа 2021 года на станции техобслуживания. Таким образом, исключаются доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобалонного оборудования», — уточнил перевозчик.

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В компании добавили, что сразу после взрыва на место происшествия выехала служба безопасности АТП-1. Перевозчик также принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших и пострадавших.

В то же время, как писал РБК, из данных СПАРК следовало, что на автобусах этого перевозчика в 2017 и 2020 годах устанавливали газобалонное оборудование. Компания в частности дважды получала штрафы от МВД за незаконную или неправильную установку газового оборудования на автобусы.

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Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:mtv36 / VK Фото:mtv36 / VK

Взрыв в автобусе произошел вечером 12 августа на остановке «Галерея Чижова». По последним данным департамента здравоохранения области, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое из них впоследствии умерли в больнице, четверым госпитализация не понадобилась.

Точная причина происшествия пока не известна. Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа заявляли РБК, что автобус был дизельным. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

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