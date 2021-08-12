В Воронеже 12 человек пострадали при взрыве в автобусе

По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование

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В Воронеже произошел взрыв в автобусе, пострадали шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным Telegram-канала Baza, пострадали 12 человек. Такое же число называет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что взрыв произошел в маршрутном такси, пострадали 12 человек. Это число подтвердили агентству в городской больнице скорой помощи. «По предварительной информации, произошел хлопок газа в маршрутке. Пять пострадавших», — передает агентство.

Источник «Интерфакса» в службах транспортного надзора Воронежской области сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. «По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сообщил источник.

По данным Baza, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами, на место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, пишет издание.