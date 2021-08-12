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В Воронеже 12 человек пострадали при взрыве в автобусе

По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование

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В Воронеже произошел взрыв в автобусе, пострадали шесть человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным Telegram-канала Baza, пострадали 12 человек. Такое же число называет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что взрыв произошел в маршрутном такси, пострадали 12 человек. Это число подтвердили агентству в городской больнице скорой помощи. «По предварительной информации, произошел хлопок газа в маршрутке. Пять пострадавших», — передает агентство.

Источник «Интерфакса» в службах транспортного надзора Воронежской области сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. «По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв», — сообщил источник.

По данным Baza, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами, на место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, пишет издание. 

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил РБК, что поражен произошедшим и выражает сочувствие семьям пострадавших. Он сообщил, что власти договорились с предприятием, которое обслуживало маршрут, что вне зависимости от причин «они окажут материальную помощь семьям пострадавших»

Как рассказал «Интерфаксу» вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов, версия теракта пока не рассматривается. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — сказал он.

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Как сообщает МЧС в своем Telegram-канале, на месте происшествия работают 12 человек и четыре единицы техники. «Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи СК, криминалисты и руководство регионального управления СК. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Более подробную информацию сможем предоставить позднее», — сообщили РБК в пресс-службе регионального СУ СКР

РБК обратился за комментариями в пресс-службу регионального ГУ МВД, в пресс-службу администрации Воронежа, в пресс-службу правительства региона, в пресс-службу регионального ГУ МЧС и также направил запрос в депздрав Воронежской области.

Авторы
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
Воронеж взрыв Автобус
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