Минздрав уточнил состояние пострадавших после взрыва в Воронеже

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Состояние 13 человек, которые доставлены в больницы после взрыва автобуса в Воронеже, стабильное, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«На данный момент состояние 13 госпитализированных в больницы Воронежа стабильное, без отрицательной динамики», — рассказали в Минздраве.

Всего врачи доставили в больницы 19 человек, четырех пострадавших позднее отпустили лечиться амбулаторно, а два человека умерли. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи раненым во время взрыва, отметили в ведомстве.

Взрыв в воронежском автобусе произошел вечером 12 августа. В нем ехали 35 человек.