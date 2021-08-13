Минздрав уточнил состояние пострадавших после взрыва в Воронеже
Состояние 13 человек, которые доставлены в больницы после взрыва автобуса в Воронеже, стабильное, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
«На данный момент состояние 13 госпитализированных в больницы Воронежа стабильное, без отрицательной динамики», — рассказали в Минздраве.
Всего врачи доставили в больницы 19 человек, четырех пострадавших позднее отпустили лечиться амбулаторно, а два человека умерли. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи раненым во время взрыва, отметили в ведомстве.
Взрыв в воронежском автобусе произошел вечером 12 августа. В нем ехали 35 человек.