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Общество ,  
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Минздрав уточнил состояние пострадавших после взрыва в Воронеже

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС
Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Состояние 13 человек, которые доставлены в больницы после взрыва автобуса в Воронеже, стабильное, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«На данный момент состояние 13 госпитализированных в больницы Воронежа стабильное, без отрицательной динамики», — рассказали в Минздраве.

Всего врачи доставили в больницы 19 человек, четырех пострадавших позднее отпустили лечиться амбулаторно, а два человека умерли. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи раненым во время взрыва, отметили в ведомстве.

НАК заявил о поисках причастных к взрыву в воронежском автобусе
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Фото:Следственный комитет РФ

Взрыв в воронежском автобусе произошел вечером 12 августа. В нем ехали 35 человек.

Причина происшествия пока не известна, источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что в автобусе взорвался газ. Однако позднее представитель компании-перевозчика заявил, что все автобусы в автопарке предприятия — дизельные. В базе данных перевозчика при этом содержится информация об установке на автобусы газобалонного оборудования в прошлом и 2017 годах.

На месте взрыва эксперты не обнаружили поражающих элементов, которые содержатся во взрывных устройствах. После взрыва сотрудники транспортных предприятий проверили весь общественный транспорт в городе, ничего подозрительного найдено не было.

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