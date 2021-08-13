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В Воронеже после взрыва автобуса проверили весь общественный транспорт

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС
Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

В Воронеже после взрыва автобуса прошла проверка всего общественного транспорта в городе. Об этом заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин, его слова передает «Вести Воронеж».

«Совместно силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего», — рассказал мэр города.

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Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

По словам Кстенина, после происшествия на линии штатно продолжили работу около 800 единиц пассажирского транспорта.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. В результате происшествия один человек погиб, еще 17 пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сначала ведомство не уточнило статью, но позже квалифицировало ЧП с автобусом как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Как сообщали «Коммерсантъ» и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на месте взрыва в Воронеже не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства.

В свою очередь, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего».

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