В Воронеже после взрыва автобуса проверили весь общественный транспорт

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

В Воронеже после взрыва автобуса прошла проверка всего общественного транспорта в городе. Об этом заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин, его слова передает «Вести Воронеж».

«Совместно силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего», — рассказал мэр города.

По словам Кстенина, после происшествия на линии штатно продолжили работу около 800 единиц пассажирского транспорта.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. В результате происшествия один человек погиб, еще 17 пострадали.