Перевозчик сообщил детали о взорвавшемся в Воронеже автобусе

По словам перевозчика, у автобуса был дизельный двигатель. Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что речь могла идти о взрыве газа

Video

Взрыв в автобусе в Воронеже произошел на остановке, все автомобили в парке дизельные, сообщил «РИА Новости» представитель перевозчика.

«После опроса водителя установлено, что автобус был дизельным, после выхода с конвейера не дооборудовался. Газового оборудования не имел», — подтвердил источник «Интерфакса».

В результате взрыва пострадали 14 человек, сказал ТАСС представитель центра медицины катастроф. По его словам, четверо находятся в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами.

Источники ТАСС и «Интерфакса» ранее сообщали, что, по предварительной информации, в автобусе произошел взрыв газа.