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Перевозчик сообщил детали о взорвавшемся в Воронеже автобусе

По словам перевозчика, у автобуса был дизельный двигатель. Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что речь могла идти о взрыве газа

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Взрыв в автобусе в Воронеже произошел на остановке, все автомобили в парке дизельные, сообщил «РИА Новости» представитель перевозчика.

«После опроса водителя установлено, что автобус был дизельным, после выхода с конвейера не дооборудовался. Газового оборудования не имел», — подтвердил источник «Интерфакса».

В результате взрыва пострадали 14 человек, сказал ТАСС представитель центра медицины катастроф. По его словам, четверо находятся в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами.

Источники ТАСС и «Интерфакса» ранее сообщали, что, по предварительной информации, в автобусе произошел взрыв газа.

«Официальную информацию профильные службы дадут после окончания проверки», — заявили РБК в пресс-службе администрации региона.

Взрыв произошел, когда автобус стоял на остановке и люди в него садились, рассказал водитель телеканалу «Вести Воронеж». «Такой хлопок! Стекла, дым, я ничего не понял даже, что произошло», — сказал он. По словам водителя, в автобусе на момент случившегося были заняты примерно все сиденья, то есть в нем находились около 30 человек. Водитель добавил, что есть «сильно пострадавшие».

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На место взрыва прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев. «С завтрашнего дня на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта. Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль и направил в Воронеж криминалистов из Москвы.

Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту случившегося. «Кроме того, организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Алена Прохоренко
Автобус взрыв Воронеж
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