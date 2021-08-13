В Воронеже на автобусы перевозчика взорвавшейся маршрутки ставили газ

На автобусах воронежского перевозчика, в маршрутке которого вечером 12 августа произошел взрыв, устанавливали газобалонное оборудование. После случившегося представитель компании сообщил, что все автомобили в парке дизельные

На автобусах воронежской компании АТП-1 в 2017 и 2020 годах устанавливали газобалонное оборудование, следует из данных СПАРК.

Ранее представитель перевозчика сообщил, что все автомобили в парке дизельные. Но компания АТП-1 дважды получала штрафы от МВД за незаконную или неправильную установку газового оборудования на машины, следует из материалов проверок.

По данным СПАРК, одно из таких нарушений было зарегистрировано в ноябре 2017 года. Тогда в Воронеже «водитель автобуса ПАЗ-32054 <...> управлял транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения, путем установки газобаллонного оборудования, без разрешения ГИБДД МВД».

«23.11.2017 года, автобус ПАЗ-32054 <...> выпущен на линию <...> в нарушении п. 12 абз. 1 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению БДД», — следует из данных проверок.