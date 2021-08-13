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В Воронеже на автобусы перевозчика взорвавшейся маршрутки ставили газ

На автобусах воронежского перевозчика, в маршрутке которого вечером 12 августа произошел взрыв, устанавливали газобалонное оборудование. После случившегося представитель компании сообщил, что все автомобили в парке дизельные

Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:cityvrn / VK Фото:mtv36 / VK Фото:mtv36 / VK

На автобусах воронежской компании АТП-1 в 2017 и 2020 годах устанавливали газобалонное оборудование, следует из данных СПАРК.

Ранее представитель перевозчика сообщил, что все автомобили в парке дизельные. Но компания АТП-1 дважды получала штрафы от МВД за незаконную или неправильную установку газового оборудования на машины, следует из материалов проверок.

По данным СПАРК, одно из таких нарушений было зарегистрировано в ноябре 2017 года. Тогда в Воронеже «водитель автобуса ПАЗ-32054 <...> управлял транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения, путем установки газобаллонного оборудования, без разрешения ГИБДД МВД».

«23.11.2017 года, автобус ПАЗ-32054 <...> выпущен на линию <...> в нарушении п. 12 абз. 1 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению БДД», — следует из данных проверок.

СК назвал статью по делу о взрыве в автобусе в Воронеже
Общество
Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

По состоянию на февраль 2020 года по меньшей мере на одном из автобусов АТП-1 было законно установлено газобалонное оборудование, но проверка также выявила нарушение.

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«На автобусе ПАЗ 32054 государственный регистрационный знак М061АС 136 отсутствует пробка горловина топливного бака ГБО», — следует из данных СПАРК.

РБК направил запрос в транспортную компанию АТП-1.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел поздним вечером 12 августа. Изначально источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что, по предварительной информации, речь шла о взрыве газа. В свою очередь представитель перевозчика сказал, что все автомобили в парке дизельные.

«Автобус по паспорту дизельный», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Воронежа. В ней добавили, что «официальную информацию профильные службы дадут после окончания проверки».

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В результате взрыва один человек погиб, еще 17 пострадали. Состояние троих из них оценивается как тяжелое.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Расследование взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Проверку также начала прокуратура Воронежской области.

Элементов, которыми начиняют взрывные устройства, в частности куски проволоки и гвоздей, на месте происшествия не нашли, рассказали источники RT и «Коммерсанта». В Национальном антитеррористическом комитете сообщили РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего».

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
При участии
Евгения Лебедева
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