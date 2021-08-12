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Общество ,  

В Greenpeace оценили опасность разлива нефти под Новороссийском

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Необходимо срочно локализовать разлив нефти в Черном море, поскольку это очень масштабное загрязнение, угрожающее как людям, так и экологии региона, заявил в разговоре с РБК руководитель энергетического отдела Greenpeace Василий Яблоков.

«80 кв. км — это очень масштабное загрязнение, но для точной оценки [сроков ликвидации последствий разлива нефти] нужно получить информацию с места инцидента. Даже если пленка на воде составляет порядка 0,1 мм, то речь может идти о тысячах тонн, попавших в море», — считает эколог.

По его словам, важно как можно быстрее локализовать загрязнение и откачать как можно больше нефтесодержащей жидкости в первые дни после происшествия, так как от скорости действий и количества сил, вовлеченных в ликвидацию в самом начале, а также от погодных условий зависит, сколько времени потребуется для того, чтобы ликвидировать загрязнения впоследствии.

«При аналогичных авариях на море живой природе — рыбе, птицам, морским экосистемам в целом — был нанесен значительный ущерб, а последствия загрязнения наблюдались годами», — пояснил он. Контакт с жидкостью, содержащей нефть, опасен и для человека — это грозит отравлением.

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Утечка нефти произошла с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском 7 августа. Это случилось во время погрузки топлива на выносном причале терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Как уточнили в консорциуме, причиной происшествия стало «разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора», он был составной частью выносного причального устройства. Всего в Черное море попало 12 куб. м нефти, добавили в КТК.

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В консорциуме сначала оценили размер нефтяного пятна на 200 кв. м, позднее ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН на основании спутникового снимка сообщили, что пятно увеличилось в 400 тыс. раз — до 80 кв. км. Ученые объяснили это штормом в районе аварии. После этого вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти, а Западное межрегиональное следственное управлении на транспорте СК возбудило уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1 ст. 252 УК).

Позднее в WWF сообщили, что 7 км побережья оказалось загрязненным нефтепродуктами в районе между Утришским заповедником и Абрау-Дюрсо. НВ Greenpeace заявили, что для очистки региона от нефти потребуется несколько недель.

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