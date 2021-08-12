В Greenpeace оценили опасность разлива нефти под Новороссийском

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Необходимо срочно локализовать разлив нефти в Черном море, поскольку это очень масштабное загрязнение, угрожающее как людям, так и экологии региона, заявил в разговоре с РБК руководитель энергетического отдела Greenpeace Василий Яблоков.

«80 кв. км — это очень масштабное загрязнение, но для точной оценки [сроков ликвидации последствий разлива нефти] нужно получить информацию с места инцидента. Даже если пленка на воде составляет порядка 0,1 мм, то речь может идти о тысячах тонн, попавших в море», — считает эколог.

По его словам, важно как можно быстрее локализовать загрязнение и откачать как можно больше нефтесодержащей жидкости в первые дни после происшествия, так как от скорости действий и количества сил, вовлеченных в ликвидацию в самом начале, а также от погодных условий зависит, сколько времени потребуется для того, чтобы ликвидировать загрязнения впоследствии.

«При аналогичных авариях на море живой природе — рыбе, птицам, морским экосистемам в целом — был нанесен значительный ущерб, а последствия загрязнения наблюдались годами», — пояснил он. Контакт с жидкостью, содержащей нефть, опасен и для человека — это грозит отравлением.

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