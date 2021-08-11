Шойгу назвал Терешкову символом России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России в числе которых, по его мнению — Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Об этом он рассказал в ходе всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает «РИА Новости».

«У каждой страны должны быть свои символы <…> У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин, Рождественский, и Вознесенский <…> Но вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть <...> уже и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего», — сказал он.

По словам главы Минобороны, в России не должны никому позволять совершать подобное. «Мы не должны позволять делать это <...> Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь «вражина» из-за рубежа», — добавил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин также говорил о том, что Терешкова вписала в историю страны «незабываемые страницы». «Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны», — сказал он.