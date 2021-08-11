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Шойгу назвал Терешкову символом России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России в числе которых, по его мнению — Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Об этом он рассказал в ходе всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает «РИА Новости».

«У каждой страны должны быть свои символы <…> У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин, Рождественский, и Вознесенский <…> Но вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть <...> уже и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего», — сказал он.

По словам главы Минобороны, в России не должны никому позволять совершать подобное. «Мы не должны позволять делать это <...> Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь «вражина» из-за рубежа», — добавил Шойгу.

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Ранее президент России Владимир Путин также говорил о том, что Терешкова вписала в историю страны «незабываемые страницы». «Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны», — сказал он.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково в Ярославской области. В 1969 году она окончила военно‑инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, получив специальность «летчик-космонавт-инженер». В феврале 1962 года Терешкова была зачислена в космонавты-слушатели. Свой первый космический полет совершила 16 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6». Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут.

В декабре 2011 года Терешкова была избрана депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». В 2012 году утверждена заместителем главы комитета Госдумы по международным делам. Также в марте прошлого года Терешкова предложила дать президенту Путину возможность вновь избираться на пост президента после вступления в силу поправок к Конституции, запрещающих главе государства находиться у власти более двух сроков. Путин поддержал предложение, однако уточнил, что изменение может быть принято только после всенародного голосования о поправках.

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Поправки в конституцию были приняты после всенародного голосования, которое проходило летом 2020 года в течение трех дней. По данным ЦИК, большинство россиян (77,92% от числа проголосовавших) поддержали нововведения.

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