Поправки в Конституцию , 03 июл, 11:46
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ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.
По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, жалоб на проведение голосования, требующих рассмотрения на рабочей группе, получено не было.
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