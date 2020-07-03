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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.

За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, жалоб на проведение голосования, требующих рассмотрения на рабочей группе, получено не было.

Материал дополняется

Теги: Конституция, поправки, ЦИК
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