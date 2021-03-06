Путин заявил, что Терешкова вписала в историю «незабываемые страницы»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова вписала «незабываемые страницы» в историю России. Об этом президент Владимир Путин написал в поздравительной телеграмме в честь дня рождении первой женщины-космонавта.
«Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны», — написал Путин.
По словам президента, знания и опыт Терешковой востребованы в общественной и законотворческой деятельности.
Путин пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего, а также поздравил с Международным женским днем.