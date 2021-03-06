Путин заявил, что Терешкова вписала в историю «незабываемые страницы»

В марте прошлого года Валентина Терешкова предложила дать Путину возможность вновь избираться на пост президента после вступления в силу поправок к Конституции, запрещающих главе государства находиться у власти более двух сроков.

Путин поддержал предложение Терешковой, но уточнил, что изменение может быть принято только после всенародного голосования о поправках, а также в том случае, если Конституционный суд решит, что положение не противоречит нормам Основного закона. Конституционный суд противоречий не увидел.

По словам Терешковой, после инициативы с поправкой ей на почту приходили многочисленные письма с благодарностью за «сохранение Путина». А тех, кто раскритиковал инициативу, Терешкова обвинила в нелюбви к России.

Поправки были приняты после всенародного голосования, которое проходило летом 2020 года в течение трех дней. По данным ЦИК, большинство россиян поддержали поправки.