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Путин заявил, что Терешкова вписала в историю «незабываемые страницы»

Владимир Путин и Валентина Терешкова
Владимир Путин и Валентина Терешкова (Фото: kremlin.ru)

Депутат Госдумы Валентина Терешкова вписала «незабываемые страницы» в историю России. Об этом президент Владимир Путин написал в поздравительной телеграмме в честь дня рождении первой женщины-космонавта.

«Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны», — написал Путин.

По словам президента, знания и опыт Терешковой востребованы в общественной и законотворческой деятельности.

Путин пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего, а также поздравил с Международным женским днем.

Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Общество
Валентина Терешкова

В марте прошлого года Валентина Терешкова предложила дать Путину возможность вновь избираться на пост президента после вступления в силу поправок к Конституции, запрещающих главе государства находиться у власти более двух сроков.

Путин поддержал предложение Терешковой, но уточнил, что изменение может быть принято только после всенародного голосования о поправках, а также в том случае, если Конституционный суд решит, что положение не противоречит нормам Основного закона. Конституционный суд противоречий не увидел.

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По словам Терешковой, после инициативы с поправкой ей на почту приходили многочисленные письма с благодарностью за «сохранение Путина». А тех, кто раскритиковал инициативу, Терешкова обвинила в нелюбви к России.

Поправки были приняты после всенародного голосования, которое проходило летом 2020 года в течение трех дней. По данным ЦИК, большинство россиян поддержали поправки.

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