Шойгу назвал главную внутреннюю угрозу для любой страны

Сергей Шойгу (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Разложение общества является основной внутренней угрозой для любого государства, считает министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он заявил на молодежном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество», — сказал Шойгу.

В качестве примера стран, которые столкнулись с такими угрозами, глава военного ведомства назвал Ливию, Югославию, Сирию, Ирак, Египет. «Кто-то устоял, кто-то не устоял», — добавил он.

При этом, по словам министра, как бороться с внешними угрозами, давно понятно. «Силовые угрозы — это когда нам угрожают, а мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, как с этим бороться», — считает он.