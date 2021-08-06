Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме шуткой о фонтане в Одессе

Фонтан перед Спасо-Преображенским кафедральным собором на Соборной площади в Одессе (Фото: Сергей Поляков / РИА Новости)

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил анекдотом об одесском фонтане на слова президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, сообщает Минобороны.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке (Соборной площади. — РБК) о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» — На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом», — сказал Шойгу.

По его словам, президенты Украины сменяются, тогда как крымский полуостров «всегда был, есть и будет российским».

Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским, в интервью телеканалу «Дом» 3 августа. По его словам, поколения россиян «здесь расти не будут, и умирать они за нашу землю тоже не будут». Зеленский также добавил, что полуостров со временем вернется в состав Украины.