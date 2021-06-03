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Пандемия коронавируса ,  
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Асад сделал прививку российской вакциной «Спутник V»

Башар Асад
Башар Асад (Фото: ТАСС)

Президент Сирии Башар Асад вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил посол страны в России Рияд Хаддад, передает «Интерфакс».

«Да, вакцинировался», — сказал Хаддад, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте Асад и его супруга Асма аль-Асад перенесли коронавирусную инфекцию.

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Использование «Спутника V» в Сирии одобрили 22 февраля. Днем ранее The New York Times сообщил о договоренности, якобы достигнутой между Израилем и Сирией: сирийская сторона отпускает задержанную израильтянку, которая незаконно пересекла границу, а в обмен израильская сторона закупит у России и передаст Дамаску партию вакцины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения, появившиеся по этой теме.

В конце апреля президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с Асадом, лидеры обсудили совместную борьбу с распространением COVID-19 и поставки российских вакцин.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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