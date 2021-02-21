Кремль ответил на данные об обмене израильтянки на партию вакцины в Сирию

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставках российской вакцины «Спутник V» в Сирию, заявил о готовности Москвы и дальше помогать Дамаску. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», — сказал Песков. При этом он не стал уточнять детали поставки партии вакцины и оставил без комментариев все нюансы, появившиеся на эту тему в СМИ.

Днем 21 февраля The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, написала, что Иерусалим и Дамаск договорились об обмене израильтянки на партию российской вакцины «Спутник V».

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