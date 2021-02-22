Посол Сирии сообщил о разрешении использовать «Спутник V» для вакцинации
В Сирийской Арабской Республике (САР) зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение сирийского посла в России Рияда Хаддада.
«Дамаск принял все меры по регистрации российской вакцины в Сирии и одобрил ее использование», — сообщил Хаддад.
Согласно данным сирийского Минздрава на 21 февраля, в стране за сутки выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом, 77 человек выздоровели, двое умерли. Общее число больных за весь период пандемии составило 15 179 человек. Общее количество смертей — 998.
Ранее, 21 февраля, The New York Times писала о договоренности между Израилем и Сирией: сирийская сторона отпускает задержанную израильтянку, которая незаконно пересекла границу, а в обмен израильская сторона закупит у России и передаст Дамаску партию вакцины от коронавируса. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Россия «помогает и будет дальше помогать Сирии», но назвать детали поставки партии вакцины отказался.