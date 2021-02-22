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Пандемия коронавируса ,  
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Посол Сирии сообщил о разрешении использовать «Спутник V» для вакцинации

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Сирийской Арабской Республике (САР) зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение сирийского посла в России Рияда Хаддада.

«Дамаск принял все меры по регистрации российской вакцины в Сирии и одобрил ее использование», — сообщил Хаддад.

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Согласно данным сирийского Минздрава на 21 февраля, в стране за сутки выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом, 77 человек выздоровели, двое умерли. Общее число больных за весь период пандемии составило 15 179 человек. Общее количество смертей — 998.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее, 21 февраля, The New York Times писала о договоренности между Израилем и Сирией: сирийская сторона отпускает задержанную израильтянку, которая незаконно пересекла границу, а в обмен израильская сторона закупит у России и передаст Дамаску партию вакцины от коронавируса. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Россия «помогает и будет дальше помогать Сирии», но назвать детали поставки партии вакцины отказался.

2 февраля медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование проводила голландская контрактная организация Crocus Medical. Оно показало 91,6-процентную эффективность против COVID-19. После этого страны начали активно регистрировать российский препарат. Кроме Сирии «Спутник V» зарегистрирован еще в 31 стране. Предыдущей страной, которая одобрила использование этой вакцины, стала Гана.

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