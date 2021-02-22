Посол Сирии сообщил о разрешении использовать «Спутник V» для вакцинации

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В Сирийской Арабской Республике (САР) зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение сирийского посла в России Рияда Хаддада.

«Дамаск принял все меры по регистрации российской вакцины в Сирии и одобрил ее использование», — сообщил Хаддад.

Согласно данным сирийского Минздрава на 21 февраля, в стране за сутки выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом, 77 человек выздоровели, двое умерли. Общее число больных за весь период пандемии составило 15 179 человек. Общее количество смертей — 998.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <500 000 0 <1 000 000 0 от 1 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Ранее, 21 февраля, The New York Times писала о договоренности между Израилем и Сирией: сирийская сторона отпускает задержанную израильтянку, которая незаконно пересекла границу, а в обмен израильская сторона закупит у России и передаст Дамаску партию вакцины от коронавируса. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Россия «помогает и будет дальше помогать Сирии», но назвать детали поставки партии вакцины отказался.