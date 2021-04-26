Путин обсудил с Асадом поставки российских вакцин от COVID-19

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Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщается на сайте Кремля. Во время этой беседы они обсудили совместную борьбу с распространением COVID-19 и поставки российских вакцин. Разговор состоялся по инициативе сирийского президента.

«Подробно обсуждены актуальные вопросы <...> взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин», — говорится в сообщении.

Президенты также обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, затронули вопросы продвижения межсирийского мирного процесса в рамках деятельности Конституционного комитета.

Башар Асад проинформировал российского лидера о ходе подготовки к намеченным на май президентским выборам и выразил «глубокую признательность России за оказываемую всестороннюю поддержку и помощь сирийскому народу».