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Пандемия коронавируса ,  
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Путин обсудил с Асадом поставки российских вакцин от COVID-19

Фото: Carol Smiljan / Keystone Press Agency/ Global Look Press
Фото: Carol Smiljan / Keystone Press Agency/ Global Look Press

Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщается на сайте Кремля. Во время этой беседы они обсудили совместную борьбу с распространением COVID-19 и поставки российских вакцин. Разговор состоялся по инициативе сирийского президента.

«Подробно обсуждены актуальные вопросы <...> взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин», — говорится в сообщении.

Президенты также обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, затронули вопросы продвижения межсирийского мирного процесса в рамках деятельности Конституционного комитета.

Башар Асад проинформировал российского лидера о ходе подготовки к намеченным на май президентским выборам и выразил «глубокую признательность России за оказываемую всестороннюю поддержку и помощь сирийскому народу».

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в Сирии 22 февраля.

В октябре прошлого года Башар Асад говорил, что Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19 и проведет переговоры с Москвой по этому вопросу. «Как я понимаю, эта вакцина еще недоступна на международном рынке, но мы собираемся обсудить с российскими властями, когда она сможет поступить в Сирию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поставки российских вакцин в Сирию, ответил, что «Россия помогает и будет дальше помогать Сирии». Однако сроки и детали возможных поставок он уточнять не стал.

По информации Минздрава Сирийской республики, 25 апреля в Сирию были доставлены 150 тыс. доз вакцины против коронавируса китайской компании Sinopharm. Также сообщалось о второй партии из аналогичного количества доз, которая прибудет в республику от Красного Креста КНР.

24 апреля Министерство здравоохранения получило более 200 тыс. доз вакцин от коронавируса, которые поставляются по программе помощи COVAX.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 26 апреля в Сирии было зарегистрировано 123 новых случая COVID-19, еще 16 человек скончались. Всего в стране зафиксировано почти 22 тыс. случаев и более 1,5 тыс. смертей.

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Источник: JHU
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Башар Асад Владимир Путин коронавирус телефонный разговор
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