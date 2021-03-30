Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта Общество, 11:16 Правительство продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло Экономика, 11:14 Башар Асад и его супруга выздоровели после COVID-19 Политика, 11:12 Где провести брейншторм: семь сервисов для создания интеллект-карт Экономика образования, 11:11  Россиянам предложат выбирать названия болот и гор Общество, 11:07 Аналитики назвали стоимость самых дорогих земельных участков Подмосковья Недвижимость, 11:06 Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться от COVID-19 Общество, 11:03 Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU после золота ЧМ Спорт, 11:01 Минздрав Татарстана заявил о второй погибшей после взрыва в Зеленодольске Общество, 11:01 Как превратить уборку из скучного занятия в источник удовольствия РБК Cтиль и Dyson, 10:56 Алгоритм рекомендаций в интернете предложили отключать по желанию россиян Технологии и медиа, 10:54 Почему застройщики ориентируются на комплексное освоение территории Партнерский материал, 10:51 В Кремле сочли слова Байдена о Путине оскорблением главы государства Политика, 10:50 СМИ сообщили о дате возвращения Евгения Малкина после травмы Спорт, 10:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Башар Асад и его супруга выздоровели после COVID-19

Асма Асад и Башар Асад
Асма Асад и Башар Асад (Фото: SyrianPresidency / Telegram)

Сирийский президент Башар Асад и его жена Асма Асад излечились от коронавируса, сообщается в официальном аккаунте канцелярии президента в Facebook.

«Симптомы заражения Covid-19 исчезли, и появились отрицательные значения проведенного для них теста ПЦР», — говорится в сообщении канцелярии президента.

С сегодняшнего дня Асад и его супруга возвращаются к полноценной работе.

О том, что Асада и его супруга заразились COVID-19, стало известно 8 марта. После этого глава Сирии вместе с женой ушел на самоизоляцию, они продолжили работать удаленно.

Асад заразился коронавирусом
Общество
Башар Асад

О появлении первого случая заболевания СOVID-19 на территории Сирийской арабской республики стало известно 23 марта 2020 года. В феврале этого года в Сирии одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По данным Всемирной организации здравоохранения на 29 марта 2021 года в Сирии выявлено 18 498 заболевших.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg РБК Pro: как кассовая реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес Как CEO Goldman Sachs угодил в опалу из-за полетов на Багамы

Умерли за весь период пандемии 1239 человек. За последние сутки было выявлено 142 новых случая заболевания.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус COVID-19 Башар Асад Сирия
Материалы по теме
Как поменялось население Сирии за десять лет войны. Инфографика
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта
Общество
Асад заразился коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter