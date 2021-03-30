Башар Асад и его супруга выздоровели после COVID-19

О появлении первого случая заболевания СOVID-19 на территории Сирийской арабской республики стало известно 23 марта 2020 года. В феврале этого года в Сирии одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По данным Всемирной организации здравоохранения на 29 марта 2021 года в Сирии выявлено 18 498 заболевших.

Умерли за весь период пандемии 1239 человек. За последние сутки было выявлено 142 новых случая заболевания.