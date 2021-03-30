Башар Асад и его супруга выздоровели после COVID-19
Сирийский президент Башар Асад и его жена Асма Асад излечились от коронавируса, сообщается в официальном аккаунте канцелярии президента в Facebook.
«Симптомы заражения Covid-19 исчезли, и появились отрицательные значения проведенного для них теста ПЦР», — говорится в сообщении канцелярии президента.
С сегодняшнего дня Асад и его супруга возвращаются к полноценной работе.
О том, что Асада и его супруга заразились COVID-19, стало известно 8 марта. После этого глава Сирии вместе с женой ушел на самоизоляцию, они продолжили работать удаленно.