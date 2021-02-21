СМИ узнали о соглашении Израиля и Сирии по поставкам российской вакцины

По данным The New York Times, договоренность о возвращении женщины в Израиль при посредничестве России была достигнута с условием, что Тель-Авив закупит партию российской вакцины и передаст ее Сирии

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Израиль и Сирия договорились вернуть на родину задержанную в Сирии израильтянку при условии, что Тель-Авив закупит партию российской вакцины от коронавируса и передаст ее Дамаску, сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным газеты, Израиль купит для Сирии партию препарата «Спутник V», объем партии при этом не раскрывается.

Такая же информация появилась у газеты Asharq Al-Awsat, издание ссылается на израильские источники. Как пишет издание, один из израильских телеканалов процитировал чиновника, который сказал о «дополнительной цене», которая была заплачена Израилем при заключении соглашения о возвращении женщины. Чиновник подчеркнул, что это не затронуло интересы страны и ее граждан, и носило скорее символический и гуманитарный характер. Источники Asharq Al-Awsat связали это высказывание с покупкой Израилем вакцины от коронавируса.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который совместно с Центром имени Н. Ф. Гамалеи создал вакцину «Спутник V», отказался от комментариев.