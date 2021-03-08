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Асад заразился коронавирусом

Башар Асад
Башар Асад (Фото: AP)

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма аль-Асад заразились коронавирусом, показал результат теста ПЦР, сообщила в Facebook канцелярия президента. Они чувствуют себя хорошо и ушли на самоизоляцию, добавили в Дамаске. В ближайшие две-три недели Асад и его супруга будут работать из дома.

«Президент Асад и госпожа Асма желают сирийцам и всем народам мира безопасности от этого вируса и благополучия и призывают сирийцев и впредь в максимально возможной степени соблюдать меры предосторожности и меры профилактики», — говорится в заявлении.

Асаду 55 лет, его супруге — 45.

Материал дополняется.

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