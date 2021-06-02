В Минпромторге попросили не жестить в вопросе удорожания металлопродукции

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков призвал «не жестить» при решении вопроса с ростом цен на металлопродукцию и древесно-стружечные плиты. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова приводит ТАСС.

Проблема должна решаться «комбинацией рыночных и государственных методов», а не «драконовскими мерами», считает он.

«Драконовские меры приводят к нарастанию диспропорций на внутренних рынках, росту серого [рынка], росту контрафакта, — пояснил Осьмаков. — Мы знаем очень хорошо, к чему приводят драконовские меры».

По его словам, рост цен отражает «быстрое восстановление экономики, нормальный рыночный процесс», однако происходят и перегибы. Во избежание этого России нужны «механизмы ценовых демпферов, механизмы длинных соглашений на поставку металлов, какие-то, может быть, компенсационные программы», считает первый замглавы Минпромторга.