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В Минпромторге попросили не жестить в вопросе удорожания металлопродукции

«Северсталь» CHMF ₽1 668,4 -1,58% Купить
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков призвал «не жестить» при решении вопроса с ростом цен на металлопродукцию и древесно-стружечные плиты. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова приводит ТАСС.

Проблема должна решаться «комбинацией рыночных и государственных методов», а не «драконовскими мерами», считает он.

«Драконовские меры приводят к нарастанию диспропорций на внутренних рынках, росту серого [рынка], росту контрафакта, — пояснил Осьмаков. — Мы знаем очень хорошо, к чему приводят драконовские меры».

По его словам, рост цен отражает «быстрое восстановление экономики, нормальный рыночный процесс», однако происходят и перегибы. Во избежание этого России нужны «механизмы ценовых демпферов, механизмы длинных соглашений на поставку металлов, какие-то, может быть, компенсационные программы», считает первый замглавы Минпромторга.

Потанин указал на уязвимость металлургов после слов о «нахлобучивании»
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Владимир&nbsp;Потанин

В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил РБК, что металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы в пандемийном 2020 году, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. По его мнению, деньги должны вернуться в бюджет в виде налога.

В Кремле заявили, что президенту Владимиру Путину известно о ситуации с ростом цен. «Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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После заявления Белоусова глава Минпромторга Денис Мантуров позвал владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание по росту цен. На нем министр предложил компаниям предоставить скидки для государственных проектов в качестве решения вопроса с подорожанием металла, говорили источники РБК.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в свою очередь, в конце апреля уличила «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в поддержании монопольно высоких цен на горячекатаный прокат и возбудила дела в отношении производителей.

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