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Бизнес ,  
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Кремль отреагировал на слова о «нахлобучивании» металлургами государства

«Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — прокомментировали в Кремле заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова
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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Президенту России Владимиру Путину известно о ситуации со сверхдоходами на металлургическом рынке, о которой в интервью РБК говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Экономика
Андрей Белоусов

Белоусов заявил, что металлурги в 2020 году многократно увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сообщил вице-премьер.

«Действительно, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли. Президенту известно, правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этой проблемой вместе с участниками бизнеса», — заявил Песков.

Он отметил, что виновных в этом вопросе искать не нужно, поскольку он является частью экономической жизни страны. «Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — добавил Песков.

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Инвестиции
Фото:Zhao jiankang / Shutterstock

Белоусов считает, что компании должны вернуть в бюджет свои сверхдоходы, к примеру, в виде налогов. Однако вице-премьер отметил, что с механизмом изъятия этих средств могут возникнуть сложности. Классический вариант — повышение экспортной пошлины — может навредить металлургам на внешних рынках, поэтому к нему будут прибегать в крайнем случае.

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Наиболее приемлемым механизмом Белоусов видит повышение НДПИ. Правительство уже прибегало к этой мере в прошлом году для компаний, добывающих сырье для удобрений, а также металлы за счет «рентного коэффициента». Это позволило привлечь в бюджет около 55 млрд руб., большую часть которых заплатил «Норникель».

Застройщики пожаловались на рост стоимости металлопродукции в конце прошлого года: цены на металлопрокат и арматуру увеличились на 50% за месяц. В начале 2021-го ситуация стабилизировалась, однако позже рост цен возобновился.

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

ФАС в результате весенних проверок выявила антимонопольные нарушения у «Северстали», НЛМК и ММК. В службе пришли к выводу, что в действиях компаний «содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат». ФАС в итоге завела три антимонопольных дела.

Правительство предложило в качестве мер по сдерживанию цен внести в список важных для внутреннего рынка товаров (в отношении них можно вводить временные экспортные ограничения) руду, стальную, медную продукцию и алюминий. Металлурги в ответ предложили предоставить им скидки для крупных строек (таких как БАМ или Транссиб) и пообещали заключать с потребителями прямые контракты.

Авторы
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Михаил Котляр Михаил Котляр
металлургия Дмитрий Песков Андрей Белоусов
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