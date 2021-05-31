Кремль отреагировал на слова о «нахлобучивании» металлургами государства

«Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — прокомментировали в Кремле заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Президенту России Владимиру Путину известно о ситуации со сверхдоходами на металлургическом рынке, о которой в интервью РБК говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Белоусов заявил, что металлурги в 2020 году многократно увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сообщил вице-премьер.

«Действительно, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли. Президенту известно, правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этой проблемой вместе с участниками бизнеса», — заявил Песков.

Он отметил, что виновных в этом вопросе искать не нужно, поскольку он является частью экономической жизни страны. «Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — добавил Песков.