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ПМЭФ-2021 ,  
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В Минздраве выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ и ЕС

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) могут одобрить российскую вакцину от коронавируса в течение ближайших месяцев. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Последний год мы интенсивным образом общаемся и со Всемирной организацией здравоохранения, и с Европейским медицинским агентством на всех этапах до регистрации вакцины. <...> Я надеюсь, что в ближайшие месяцы соответствующие решения на платформах ВОЗ и ЕМА будут приняты», — сказал он.

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ЕМА начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V» в начале марта. Регулятор начал изучать соответствие российской вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Процедура необходима для разрешения использования препарата на территории Евросоюза. При этом применение вакцины уже разрешили в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии.

Зимой разработчик «Спутника V» планировал, что европейский регулятор одобрит «Спутник V» в июне и тогда же начнутся поставки вакцины в ЕС. В конце апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что EMA завершило в России первый этап инспекции по вакцине. В ВОЗ в начале начале мая сообщили, что в организации надеются дать полную оценку безопасности вакцины в конце июня — начале июля.

Тем не менее, по словам комиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона, в случае, если «Спутник V» получит одобрение регулятора, необходимое количество препарата может быть доступно в Евросоюзе лишь в конце 2021 года. Ранее он говорил, что российская вакцина поступит «слишком поздно».

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В середине мая глава Совета внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что затягивание регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе связано с «сигналами из высоких кабинетов».

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