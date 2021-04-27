Мурашко заявил о завершении инспекции регулятора ЕС по «Спутнику V»

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Эксперты Европейского медицинского агентства (EMA) завершили в России первый этап инспекции по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей России при Федеральном Собрании.

«У нас завершился первый этап по экспертизе Европейского медицинского агентства. Ждем отчета и готовимся к инспекции на производственной площадке», — отметил он.

EMA начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V» в начале марта. Это стало первым шагом в процессе, который может привести к одобрению препарата во всем Евросоюзе. В Европейском агентстве лекарственных средств также сообщили, что в апреле эксперты организации отправятся в Россию для проверки производства вакцины.

В середине февраля разработчики «Спутника V» предложили использовать европейские производственные мощности после одобрения препарата EMA, чтобы ускорить поставки вакцины в европейские страны.