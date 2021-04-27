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Мурашко заявил о завершении инспекции регулятора ЕС по «Спутнику V»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Эксперты Европейского медицинского агентства (EMA) завершили в России первый этап инспекции по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Совета законодателей России при Федеральном Собрании.

«У нас завершился первый этап по экспертизе Европейского медицинского агентства. Ждем отчета и готовимся к инспекции на производственной площадке», — отметил он.

EMA начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V» в начале марта. Это стало первым шагом в процессе, который может привести к одобрению препарата во всем Евросоюзе. В Европейском агентстве лекарственных средств также сообщили, что в апреле эксперты организации отправятся в Россию для проверки производства вакцины.

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В середине февраля разработчики «Спутника V» предложили использовать европейские производственные мощности после одобрения препарата EMA, чтобы ускорить поставки вакцины в европейские страны.

Масштабные поставки в Евросоюз запланированы на июнь 2021 года, сразу после одобрения EMA и завершения массовой вакцинации россиян.

Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон 20 апреля заявил, что если регулятор одобрит российскую вакцину, то необходимое количество «Спутника V» может быть доступно в Евросоюзе не ранее конца 2021 года. До этого он говорил, что применение вакцины будет нецелесообразным, поскольку препарат поступит «слишком поздно».

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Михаил Мурашко инспекция регулятор ЕС Спутник V
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