Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на «Спутник V»

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире, что связано с ее эффективностью и показателями безопасности. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — сказал он.

Он отметил, что эффективность вакцины также показывают исследования в лабораториях других стран, включая Аргентину, Мексику и Венгрию.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 60 странах, включая две страны ЕС (Венгрия и Словакия). Во многих из них уже началось ее массовое применение. Ее эффективность разработчики оценивают более чем в 91%.