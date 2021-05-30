Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на «Спутник V»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 14:17 Умер пострадавший от выстрела сотрудника ДПС в Новосибирской области Общество, 14:14 Де Брюйне получил переломы после столкновения в матче с «Челси» Спорт, 14:06 30 неочевидных опций корпоративного мессенджера Slack Экономика инноваций, 14:00 В Москве водитель не справился с управлением и вылетел в реку Общество, 13:59 «Аэрофлот», Zoom, CrowdStrike: за какими отчетами следить на неделе Инвестиции, 13:55 Лукашенко принял предложение Путина и искупался в Черном море Политика, 13:52 Дьяченко рассказал о выборе Ельциным преемника между Примаковым и Путиным Политика, 13:46 Счастливое число Абрамовича. Главные цифры финала Лиги чемпионов Спорт, 13:38 Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на «Спутник V» Общество, 13:33 Президент УЕФА раскритиковал клубы Суперлиги фразой «пусть играют втроем» Спорт, 13:22 Головин сравнил Черчесова с главным тренером «Монако» Спорт, 13:20 Синоптики сравнили погоду в Москве с началом мая и сентябрем Общество, 13:07 Мишустин в поздравлении химикам напомнил о новых открытых элементах Общество, 12:59
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире, что связано с ее эффективностью и показателями безопасности. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — сказал он.

Премьер Баварии потребовал не медлить с одобрением «Спутника V»
Политика
Маркус Зёдер

Он отметил, что эффективность вакцины также показывают исследования в лабораториях других стран, включая Аргентину, Мексику и Венгрию.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 60 странах, включая две страны ЕС (Венгрия и Словакия). Во многих из них уже началось ее массовое применение. Ее эффективность разработчики оценивают более чем в 91%.

Однако разработчики вакцины и РФПИ до сих пор ожидают одобрения «Спутника V» от Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В случае одобрения «Спутник V» станет доступен для применения в странах ЕС и в международных программах вакцинации под эгидой ООН. Ранее РФПИ и Детский фонд ООН (UNICEF) подписали соглашение для поставок 220 млн доз российской вакцины после получения рекомендаций от ВОЗ.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
Спутник V РФПИ Кирилл Дмитриев
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Премьер Баварии потребовал не медлить с одобрением «Спутника V»
Политика
Минздрав ответил на отказ от синтеза «Спутника V» и AstraZeneca
Общество
Мурашко назвал возрастную группу для прививки «Спутником Лайт»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter