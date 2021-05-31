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Политика ,  
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Климкин пожаловался на недостаточную поддержку украинцами членства в НАТО

Павел Климкин
Павел Климкин (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин пожаловался, что менее половины украинцев поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом он заявил в ходе заседания круглого стола в Киеве, трансляцию вел YouTube «Укринформ».

По его словам, за членство Украины в Североатлантическом альянсе выступают около 48%, а еще 13%, как свидетельствуют опросы, поддерживают российского президента Владимира Путина.

Климкин отметил, что у Украины есть огромные достижения в области безопасности и вооруженных силах. Однако, по его мнению, США и Евросоюз не спешат принимать Украину в НАТО именно из-за отсутствия народной поддержки и политической воли властей.

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В конце марта этого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. Согласно документу, реализация этой стратегии должна привести к интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получение членства в НАТО.

Ранее Зеленский говорил, что Украина должна войти в состав Европейского союза, получить план действий по членству в НАТО и чувствовать себя не гостьей, а своей в этих организациях. В апреле в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский заявил, что чувствует поддержку Франции по вопросу вступления страны в НАТО.

В начале мая президент Польши Анджей Дуда сообщил, что «дорожная карта» для вступление Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите в Брюсселе в июне. Однако в правительстве Германии в апреле указывали, что вопрос о принятии Украины в состав альянса в настоящее время на повестке дня не стоит.

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Фото:Gero Breloer / AP


На сегодняшний день Украина находится в статусе страны-партнера НАТО с расширенными возможностями. Так, Киев имеет расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широким возможностям по обмену информацией. Помимо Украины, статус партнера НАТО с расширенными возможностями имеют пять стран: Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция.

НАТО Украина Павел Климкин
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