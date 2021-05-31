Климкин пожаловался на недостаточную поддержку украинцами членства в НАТО

Павел Климкин (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин пожаловался, что менее половины украинцев поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом он заявил в ходе заседания круглого стола в Киеве, трансляцию вел YouTube «Укринформ».

По его словам, за членство Украины в Североатлантическом альянсе выступают около 48%, а еще 13%, как свидетельствуют опросы, поддерживают российского президента Владимира Путина.

Климкин отметил, что у Украины есть огромные достижения в области безопасности и вооруженных силах. Однако, по его мнению, США и Евросоюз не спешат принимать Украину в НАТО именно из-за отсутствия народной поддержки и политической воли властей.

В конце марта этого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. Согласно документу, реализация этой стратегии должна привести к интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получение членства в НАТО.