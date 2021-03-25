Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 12:18
Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 22:22 Армения обвинила Азербайджан в «культурном геноциде» из-за сноса часовни Политика, 22:17 Зеленский утвердил стратегию для «возвращения» Крыма и вступления в НАТО Политика, 22:05 Таиланд сократит карантин для иностранных туристов Общество, 22:03 Россия впервые за 23 года победила в матче молодежного Евро по футболу Спорт, 21:52 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 21:46 На «Дне воли» в Минске задержали двух российских журналистов Политика, 21:29 Акции стартапа экс-главы Yota упали на первых торгах на NASDAQ Инвестиции, 21:14 Байден удвоил цели по вакцинации в США за 100 дней президентства Политика, 21:14 Байден объявил о решении баллотироваться на второй срок Политика, 21:10 Партия Прилепина и Миронова впишет в программу расширение России Политика, 21:09 В МИДе заявили об «историческом минимуме» в отношениях с Канадой Политика, 21:08 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 21:07 Российский пилот «Формулы-1» Мазепин высказал мнение о BLM Спорт, 21:05
Политика ,  
0 

Зеленский утвердил стратегию для «возвращения» Крыма и вступления в НАТО

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об утверждении стратегии военной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что подобный документ подготовили на Украине впервые. «Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого — обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства», — говорится в сообщении.

Реализация этой стратегии, как отмечается, будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО. Кроме того, стратегия определяет цели и приоритеты государственной политики, среди которых прекращение «временной оккупации Россией части территории Украины».

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Владимир Зеленский Украина НАТО стратегия Крым
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter