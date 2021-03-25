Зеленский утвердил стратегию для «возвращения» Крыма и вступления в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об утверждении стратегии военной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что подобный документ подготовили на Украине впервые. «Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого — обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства», — говорится в сообщении.

Реализация этой стратегии, как отмечается, будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО. Кроме того, стратегия определяет цели и приоритеты государственной политики, среди которых прекращение «временной оккупации Россией части территории Украины».

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