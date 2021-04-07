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Политика ,  
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В Германии заявили об отсутствии планов принятия Украины в НАТО

Фото: Gero Breloer / AP
Фото: Gero Breloer / AP

Несмотря на то что НАТО проводит «политику открытых дверей», вопрос о принятии Украины в состав альянса в настоящее время на повестке дня не стоит. Об этом заявила на брифинге 7 апреля представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», — сказала Деммер (цитата по ТАСС).

В Белом доме прокомментировали планы Украины вступить в НАТО
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Джен Псаки

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО является единственным путем к окончанию военных действий в Донбассе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ сказала, что такое решение может быть принято только самим альянсом.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что вступление Украины в НАТО не только не поможет справиться с внутренними проблемами, но и дополнительно усугубит ситуацию.

Летом 2020 года Киев стал участником Партнерства расширенных возможностей альянса. Благодаря этому Украина получает расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией.

НАТО Украина
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