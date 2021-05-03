Дуда анонсировал обсуждение членства Украины в НАТО на саммите в июне

Фото: Damian Burzykowski / imago-images.de / Global Look Press

«Дорожную карту» для вступление Украины в НАТО обсудят на саммите в Брюсселе в июне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Гордон».

По его словам, в этой карте будут перечислены шаги, которые Киеву нужно будет выполнить для членства в Североатлантическом альянсе, «которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется».

Дуда также заявил, что Евросоюз может стать сильнее после принятия новых членов. «Украина — мощное государство, которое только укрепит Европейский союз», — согласился с ним украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил польского коллегу за поддержку инициативы Киева присоединиться к НАТО.