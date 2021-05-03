Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
В ВОЗ заявили о планах дать оценку безопасности «Спутника V» летом Политика, 19:59 Кравчук назвал факторы для отказа от минского формата Политика, 19:54 ЕС предупредил Россию об ответе из-за списка недружественных стран Политика, 19:41 Три грузовика столкнулись и загорелись под Екатеринбургом. Видео Общество, 19:13 Дуда анонсировал обсуждение членства Украины в НАТО на саммите в июне Политика, 19:11 «Спартак» определился с кандидатурой главного тренера Спорт, 19:00 Дания исключила вакцину Johnson & Johnson из прививочной кампании Общество, 18:58 «Спартак» вернулся на вторую строчку после победы над «Арсеналом» Спорт, 18:44 Врач получил год условно по делу о смерти капитана «Фиорентины» Спорт, 18:30 Власти Баварии во второй раз отменили Октоберфест из-за COVID-19 Общество, 18:08 Экс-глава корпорации развития Дальнего Востока стал замглавы Минприроды Политика, 17:58 Пашинян сообщил о создании двух опорных пунктов российской базы Политика, 17:50 Хованцев заявил о необходимости готовить честных биатлонных тренеров Спорт, 17:41 Болельщики устроили беспорядки на матче «Арсенал» — «Спартак» Спорт, 17:33
Политика ,  
0 

Дуда анонсировал обсуждение членства Украины в НАТО на саммите в июне

Фото: Damian Burzykowski / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Damian Burzykowski / imago-images.de / Global Look Press

«Дорожную карту» для вступление Украины в НАТО обсудят на саммите в Брюсселе в июне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Гордон».

По его словам, в этой карте будут перечислены шаги, которые Киеву нужно будет выполнить для членства в Североатлантическом альянсе, «которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется».

Дуда также заявил, что Евросоюз может стать сильнее после принятия новых членов. «Украина — мощное государство, которое только укрепит Европейский союз», — согласился с ним украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский обсудил с Макроном членство Украины в НАТО
Политика
Владимир Зеленский

Президент Украины также поблагодарил польского коллегу за поддержку инициативы Киева присоединиться к НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что Украина должна войти в состав Европейского союза, получить план действий по членству в НАТО и чувствовать себя не гостьей, а своей в этих организациях.

В конце марта президент Украины утвердил стратегию военной безопасности Украины. Документ предусматривает интеграцию страны в евроатлантическое пространство и получение членства в НАТО.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»
Польша Украина НАТО Анджей Дуда
Материалы по теме
Шойгу сообщил об ответе России на действия США и НАТО в Европе
Политика
Столтенберг назвал дату нового саммита НАТО
Политика
Чехия предложила НАТО еще одну встречу из-за ситуации с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter